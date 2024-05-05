به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم زاده صبح یکشنبه در صحن علنی شورا اظهار کرد: کلید حل همه مسائل کشور در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دل تعلیم و تربیت نهفته است.
وی افزود: در سالهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریمها آن طور که لازم است به آموزش و پرورش پرداخته نشده و این سیستم با حداقل امکانات بیشترین تلاشها را در امر تعلیم و تربیت صورت داده است.
شهردار اصفهان گفت: اگر نسلی تربیت کنیم که این نسل در حوزههای مختلف به منابع انسانی نظام تزریق شود بسیاری از مشکلات از مسیر تعلیم و تربیت حل خواهد شد.
وی افزود: هر کشوری که مسیر رشد را توانسته با موفقیت طی کند به امر تعلیم و تربیت به خوبی پرداخته است، امیدواریم ما نیز با وجود مشکلات و فشارها آموزش و پرورش را به جایگاه اصلی خود برسانیم.
قاسم زاده با بیان اینکه مسائل فرهنگی و اجتماعی در کف خیابان قابل حل نیست، گفت: وقتی ما یک دانش آموز را ۱۲ سال از خانواده امانت میگیریم هر گونه شکل دهی به شخصیت او باید در مدرسه صورت گیرد.
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