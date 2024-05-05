  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۳۰

مسائل فرهنگی و اجتماعی در کف خیابان قابل حل نیست

مسائل فرهنگی و اجتماعی در کف خیابان قابل حل نیست

اصفهان- شهردار اصفهان گفت: با بیان اینکه مسائل فرهنگی و اجتماعی در کف خیابان قابل حل نیست و در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها به آموزش و پرورش پرداخته نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم زاده صبح یکشنبه در صحن علنی شورا اظهار کرد: کلید حل همه مسائل کشور در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دل تعلیم و تربیت نهفته است.

وی افزود: در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها آن طور که لازم است به آموزش و پرورش پرداخته نشده و این سیستم با حداقل امکانات بیشترین تلاش‌ها را در امر تعلیم و تربیت صورت داده است.

شهردار اصفهان گفت: اگر نسلی تربیت کنیم که این نسل در حوزه‌های مختلف به منابع انسانی نظام تزریق شود بسیاری از مشکلات از مسیر تعلیم و تربیت حل خواهد شد.

وی افزود: هر کشوری که مسیر رشد را توانسته با موفقیت طی کند به امر تعلیم و تربیت به خوبی پرداخته است، امیدواریم ما نیز با وجود مشکلات و فشارها آموزش و پرورش را به جایگاه اصلی خود برسانیم.

قاسم زاده با بیان اینکه مسائل فرهنگی و اجتماعی در کف خیابان قابل حل نیست، گفت: وقتی ما یک دانش آموز را ۱۲ سال از خانواده امانت می‌گیریم هر گونه شکل دهی به شخصیت او باید در مدرسه صورت گیرد.

کد مطلب 6092870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها