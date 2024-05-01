ساخت زائرسرا یکی از مطالبات به حق مردم چهارمحال و بختیاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد علی نکونام صبح چهارشنبه در جلسه هم اندیشی برای تکمیل زائر سرای چهارمحال و بختیاری در مشهد مقدس که با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین تشکیل شد، ساخت زائرسرا را یکی از مطالبات به حق مردم استان چهارمحال و بختیاری دانست که هدف اصلی خدمت رسانی به اقشار کم توان و نیازمند جامعه می باشد.

وی با اشاره به سفر رئیس سازمان بسیج مستضعفین در روز جاری به روستاهای صعب العبور شهرستان اردل، از اهتمام سپاه و بسیج برای حل مشکلات مردم این مناطق تشکر کرد و مطالبه مردم برای احداث جاده مطلوب را یک نیاز و ضرورت اساسی دانست.

غلامعلی حیدری، استاندار چهارمحال و بختیاری هم در این نشست دستورات لازم به مدیران استانی برای پیگیری امور مربوط به تکمیل زائرسرا را صادر کرد.

گزارش هیئت مدیره زائرسرا و شورای اسلامی از دیگر بخش های این نشست بود.

گفتنی است؛ زائرسرای چهارمحال و بختیاری در مشهد مقدس در زمینی به وسعت ۷۰۰ متر مربع با چهار هزار و ۵۰۰ متر مربع زیربنا در هشت طبقه احداث می‌شود.

این زائر سرا ۳۷ سوئیت با ظرفیت ۱۶۵ نفر و در هشت طبقه ساخته می‌شود که به گفته مسئولان پروژه، تاکنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

لازم به ذکر است، در این نشست سردار علی محمد اکبری فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام، سردار زهرایی مسئول سازمان بسیج مستضعفین کشور نیز حضورداشتند.