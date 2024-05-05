مهران فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید به دنبال گسترده‌تر و رنگین‌تر شدن سفره کارگران باشند، اعلام کرد: با توجه به سهم ۶۰ درصدی هزینه‌های مسکن و اجاره بها در سبد خانوار، احداث مسکن کارگری باعث جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره آنان خواهد شد.



وی از آمادگی استان برای واگذاری ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر زمین غیرقابل فروش به کارگران واجد شرایط همراه با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ۵۵۰ میلیون تومانی با تنفس یک ساله و اقساط ۲۰ ساله به منظور ساخت خانه‌های ویلایی کارگری خبر داد.



استاندار یزد بیان کرد: به عنوان مصوبه این نشست، تلاش خواهیم کرد تا در ابتدای سال ۱۴۰۴ هیچ کارگر واجد شرایطی در استان نباشد که زمین تحویل نگرفته و یا عملیات اجرایی ساخت منزل مسکونی وی آغاز نشده باشد.



استاندار یزد اظهار کرد: عدم پرداخت دستمزد مطابق تلاش کارگران و عدم توجه به مسئله بیمه، بهداشت و سلامت، آموزش و ارتقا مهارت‌ها همچنین عدم استفاده از ابتکار عمل کارگر از مصادیق این ظلم است که اثرات سوء آن در رونق تولید مشهود خواهد بود.



فاطمی در ادامه از فعالان عرصه کارگری از جمله خانه کارگر، شوراهای کارگری و کانون‌ها و انجمن‌های صنفی برای پیگیری مطالبات کارگران و نیز از تشکل‌های صنعتی استان نظیر اتاق بازرگانی، انجمن مدیران، خانه صمت و انجمن کارفرمایان برای میزبانی این نشست تقدیر کرد.



وی با بیان اینکه متوسط توجه کارفرمایان استان به کارگران نسبت به میانگین کشوری بالاتر است، تصریح کرد: جامعه کارگری استان نیز از وفادارترین جوامع ایرانی نسبت به انقلاب بوده و در هر مقطعی دین خود را به نظام جمهوری اسلامی ادا کرده‌اند.