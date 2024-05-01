مناظره های انتخاباتی مجلس در مازندران از فردا پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابراهیمی با بیان اینکه بر اساس مصوبه ستاد انتخابات سازمان صدا و سیما مقرر شد مناظرهها و فیلمهای تبلیغاتی نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات، همانند دور نخست در رسانه استانی پخش شود، گفت: ضبط مناظرهها و فیلمهای تبلیغاتی چهار نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ پایان یافت و پخش این برنامهها از فردا پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز میشود.
ابراهیمی افزود: ۳ مناظره انتخاباتی ۶۰ دقیقهای با موضوعات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و بومی محلی با شرکت این نامزدها در صداوسیمای مازندران ضبط شده است که پخش آن از فردا آغاز میشود.
وی با بیان اینکه هر مناظره تلویزیونی یک بار پخش و یک بار نیز بازپخش میشود، ادامه داد: نخستین مناظره انتخاباتی ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه از سیمای مازندران پخش میشود.
مدیر کل صدا و سیمای مازندران گفت: مناظرههای دوم و سوم انتخاباتی نیز به ترتیب در ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه روزهای یک شنبه ۱۶ اردیبهشت و سه شنبه ۱۸ اردیبهشت پخش خواهد شد.
دکتر هادی ابراهیمی افزود: صدا و سیمای مازندران از هر کدام از ۴ نامزد راه یافته به دور دوم در حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ یک ویدئوی ۲۰ دقیقهای نیز ضبط کرده است که پخش این فیلمهای تبلیغاتی از سیمای مازندران نیز از فردا پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز میشود.
او با بیان اینکه فیلمهای تبلیغاتی هر نامزد انتخاباتی نیز روزانه یک بار پخش میشود، ادامه داد: با توجه به زمان یک هفتهای تبلیغات که در قانون انتخابات به آن اشاره شده است فیلم تبلیغاتی هر نامزد در مجموع ۷ بار در طول یک هفته پخش میشود.
مدیر کل صدا و سیمای مازندران پخش فیلمهای تبلیغاتی و مناظرههای انتخاباتی میان نامزدها از جذابترین برنامههای رسانه استانی در طول انتخاباتهای گذشته دانست و گفت: رسانه ملی تلاش کرده است با تولید و پخش مناظرههای انتخاباتی و فیلمهای تبلیغاتی نامزدهای مجلس فضای جامعه را به سمت مشارکت پرشور سوق دهد.
هادی ابراهیمی گفت: تولید و پخش مناظرهها و فیلمهای تبلیغاتی نامزدها در دور دوم انتخابات به صورت رایگان انجام شده و هیچ هزینهای دریافت نشده است.
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