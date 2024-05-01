«بر بلندای حضور» برگزیدگان خود را شناخت

خبرگزاری مهر - گروه استانها: آئین اختتامیه جشنواره رسانهای «بر بلندای حضور» با موضوع «انتخاب اصلح، مشارکت حداکثری، حماسه حضور» در محل سالن همایشهای حوزه هنری لرستان برگزار شد.
این جشنواره رسانهای با حضور «ابوطالب شفقت» استاندار لرستان و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان و اصحاب رسانه در تالار ماه حوزه هنری لرستان برگزار شد.
رونمایی از ۲ عنوان کتاب خبرنگاران لرستانی
در این مراسم از کتابهای «دلیران لرستان در خانطومان»؛ خاطرات سه نفر از مدافعان حرم لرستان، اثر «حمید فولادوند» روزنامهنگار لرستانی و کتاب «خبرنگار جمهوری اسلامی»؛ زندگینامه و خاطرات «حسن مرادی» عکاس و خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی به تحقیق «سامان سپهوند» و «فریبا مرادی نسب» و نگارش «فریبا مرادی نسب» منتشر شده از سوی انتشارات هاویر رونمایی شد.
همچنین از سوی رئیس شورای اطلاعرسانی استان از نویسندگان و ناشر این آثار تقدیر به عمل آمد در ادامه این جشنواره برگزیدگان جشنواره در بخشهای مختلف خبر، تیتر، موشنگرافی، مصاحبه، کلیپ و ویدئو، عکس و پوستر، نیز معرفی و از آنها تقدیر به عمل آمد.
تجلیل از ۵۰ خبرنگار برگزیده در جشنواره
اعظم روانشاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در این جشنواره با اشاره به اینکه مسئله اقتصاد ضرورت نخست لرستان است، اظهار داشت: لازم است فرهنگ و هنر در کنار بخش صنعت، گردشگری، کشاورزی بهعنوان بخشهای مهم توسعه استان نیز موردتوجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه جامعه رسانه لرستان علیرغم وجود مشکلات فراوان دوشادوش دولت در بحث مطالبهگری در خط مقدم جبهه اطلاعرسانی گام برمیدارند، افزود: مشکلات خانواده رسانه لرستان با بسیاری از استانهای کشور متفاوت است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه در استانهایی که از لحاظ اقتصادی بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی فعالی دارند اصحاب رسانه حمایت بیشتری میشوند و از یک پشتوانه قوی برخوردارند گفت: بسیاری از مشکلات اهالی رسانه از سوی بخشهای غیردولتی و زیرساختهای اقتصادی حلوفصل میشوند، اما در لرستان با وجود ظرفیتهای کمی و کیفی که این قشر عظیم در استان دارند بهخاطر نبود بخش غیردولتی و زیرساختهای اقتصادی دچار یک ضعف عمده در حوزه پشتوانه مالی هستند به همین خاطر رسانههای ما با مسائل متعددی دستوپنجه نرم میکنند.
روانشاد رعایتنکردن قانون «میم الف» از سوی ادارات را از دیگر چالشهای اصحاب رسانه در لرستان عنوان کرد، و افزود: انتظار داریم که استاندار ادارات را موظف به رعایت قانون «میم الف» کند تا بلکه رسانهها از پشتوانه مالی و اقتصادی بهرهمند شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جشنواره «بر بلندای حضور» اشاره کرد و گفت: پس از انتشار فراخوان جشنواره در دیماه با محوریت انتخاب اصلح، مشارکت حداکثری و حماسه حضور، ۴۵۰ اثر از ۷۳ رسانه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از ۵۰ نفر از اصحاب رسانه که به تولید اثر در این جشنواره پرداختند از سوی شورای اطلاعرسانی استان تقدیر به عمل خواهد آمد.
تأکید استاندار بر تقویت رویکرد وحدت و یکپارچگی
ابوطالب شفقت استاندار لرستان نیز در این جشنواره با اشاره به اینکه انتظار من از اصحاب رسانه ایجاد وحدت و یکپارچگی در جامعه است، اظهار داشت: دین مبین اسلام نیز بر وحدت و یکپارچگی تأکید کرده است.
وی با اشاره به اینکه انتظار میرود رسانهها مردم و شخصیتهای سیاسی و بزرگان فعال جامعه را به وحدت دعوت کنند و نگارش اهالی رسانه وحدتگرا و یکپارچه باشد، افزود: این اصل و اساس کمک به توسعه و پیشرفت جامعه است.
استاندار لرستان با تأکید بر تقویت رویکرد وحدت و یکپارچگی در لرستان، گفت: اگر با این رویکرد در استان تلاش کنیم سرمایهگذاران لرستانی خارج از استان به استان برمیگردند و علاوه بر این سرمایهگذاران دیگر هم با فراغبال در استان حضور پیدا میکنند و امنیت سرمایهگذاری در استان ایجاد خواهد شد.
شفقت ایجاد وحدت را برای افزایش نظارتها مؤثر دانست و افزود: نظارت برخلاف تفرقهافکنی است و قطعاً نظارت برای رشد و تعالی و جلوگیری از انحراف است.
مردم لرستان با مهربانی خود مشقت را برای «شفقت» آسان میکنند
وی رویکرد نظارتی را بر مبنای هدایت، راهبری، کمک و مشاوره دانست و افزود: اصحاب رسانه میتوانند مردم را به مشارکت دعوت کنند.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه مردم لرستان با مهربانی خود مشقت را برای «شفقت» آسان میکنند، افزود: من به مهربانی مردم اطمینان دارم و مأموریت ما جز پیشرفت و توسعه همهجانبه در استان چیز دیگری نیست.
شفقت با اشاره به تصویب روز لرستان در اول خردادماه، گفت: با پیگیری مسئولان بهویژه آقای زیویار استاندار سابق روز اول خرداد، روز عملیات حاج عمران و شهدای آن به نام روز لرستان تصویب شده است.
وی درباره مطالبات رسانهها در خصوص قانون «م الف» بیان کرد: قانون «م الف» بر اساس ضوابط و قانون اعمال شود این موضوع در شورای برنامهریزی و توسعه مطرح میشود.
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