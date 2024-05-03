حضور ۱۷ تیم باشگاهی اردبیل در جشنواره مینی والیبال

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان مدرس اظهار کرد: با هدف استعدادیابی و استفاده از ظرفیت های والیبالی استان اردبیل جشنواره مینی والیبال استان در اردبیل برگزارشد.

وی خاطرنشان کرد: این جشنواره با حضور ۱۷ تیم از باشگاه ها و مدارس خصوصی و هیاتهای والیبال شهرستانها به مدت دو روز در سالن شهید آسمانی برگزارمی شود.

رئیس هیات والیبال استان اردبیل اضافه کرد: مهمترین هدفی که در برگزاری این نوع جشنواره ها دنبال می کنیم توجه به رده های پایه، کشف استعداد برای آینده والیبال استان، ایجاد رقابت و شورو نشاط در بین باشگاه ها و مدارس خصوصی و همچنین هیات های والیبال شهرستان هاست.

مدرس با اشاره به اینگکه جشنواره های ورزشی تضمین آینده استان اردبیل را در رشته های مختلف ورزشی به دنبال دارد، گفت: در آینده ای نزدیک شاهد برگزاری جشنواره مینی والیبال در بخش دختران اردبیل نیز خواهیم بود.

وی افزود: ماحصل این استعدادیابی و این جشنواره ها در حال حاضر حضور ملینا غفرانی در تیم ملی نوجوانان، سیدمحمد موسوی در تیم ملی نوجوانان، محمدرضا شیرافکن در تیم ملی جوانان و کیانوش حیدری در لیگ برتر والیبال کشور است.