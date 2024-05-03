  1. استانها
  2. فارس
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۲۱

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش صبح جمعه در فارس برگزار شد

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش صبح جمعه در فارس برگزار شد

شیراز - همزمان با سراسر کشور آزمون استخدامی مشاغل کیفیت‌بخشی وزارت آموزش و پرورش به همت جهاد دانشگاهی فارس در ۱۱ نقطه این استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین استقلال صبح جمعه در حاشیه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش گفت: آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش صبح جمعه توسط جهاد دانشگاهی در ۱۱ نقطه استان فارس برگزار شد.

وی تصریح کرد: این آزمون در ۴ رشته شغلی مربی تربیت بدنی و سلامت، امور تربیتی و مشاوره، امور تربیتی و سبک زندگی و مشاور برگزار شده است.

استقلال گفت: آزمون مذکور در ۱۱ نقطه استان فارس شامل شهرستان‌های شیراز، اقلید، جهرم، داراب، فسا، فیروزآباد، لار، لامرد، مرودشت، ممسنی و کازرون برگزار شد.

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش صبح جمعه در فارس برگزار شد

رئیس جهاد دانشگاهی فارس در خصوص تعداد شرکت‌کنندگان آزمون نیز گفت: در استان فارس ۲۶ هزار و ۷۳۸ نفر در این آزمون ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۵ هزار و ۳۴۳ نفر آقا و ۲۱ هزار و ۳۹۶ نفر خانم بودند.

وی درباره نتایج آزمون نیز اظهار کرد: نتایج آزمون توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی طی روزهای آتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آزمون استخدامی آموزش مشاغل کیفیت‌بخشی وزارت آموزش و پرورش با شرکت بیش از ۲۶ هزار داوطلب صبح جمعه در فارس همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

کد مطلب 6095692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها