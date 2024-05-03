آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش صبح جمعه در فارس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین استقلال صبح جمعه در حاشیه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش گفت: آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش صبح جمعه توسط جهاد دانشگاهی در ۱۱ نقطه استان فارس برگزار شد.

وی تصریح کرد: این آزمون در ۴ رشته شغلی مربی تربیت بدنی و سلامت، امور تربیتی و مشاوره، امور تربیتی و سبک زندگی و مشاور برگزار شده است.

استقلال گفت: آزمون مذکور در ۱۱ نقطه استان فارس شامل شهرستان‌های شیراز، اقلید، جهرم، داراب، فسا، فیروزآباد، لار، لامرد، مرودشت، ممسنی و کازرون برگزار شد.

رئیس جهاد دانشگاهی فارس در خصوص تعداد شرکت‌کنندگان آزمون نیز گفت: در استان فارس ۲۶ هزار و ۷۳۸ نفر در این آزمون ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۵ هزار و ۳۴۳ نفر آقا و ۲۱ هزار و ۳۹۶ نفر خانم بودند.

وی درباره نتایج آزمون نیز اظهار کرد: نتایج آزمون توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی طی روزهای آتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آزمون استخدامی آموزش مشاغل کیفیت‌بخشی وزارت آموزش و پرورش با شرکت بیش از ۲۶ هزار داوطلب صبح جمعه در فارس همزمان با سراسر کشور برگزار شد.