عزت و اقتدار یک کشور در گرو هدایت صحیح نوجوانان وجوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه ساوه اظهار کرد: یکی از اقدامات اساسی امام صادق (ع)، تشکیل حوزه علمیه و تربیت نیروهای امام باور بود که همزمان یک دانشکده مهدویت تشکیل داد.

امام جمعه ساوه با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مهم امروز جامعه بشریت، غیبت امام عصر (عج) است، افزود: محرومیت کنونی بشر از وجود پربرکت امام زمان (عج) مشکلات و مصیبت‌های بسیاری در پی داشته است و همه برای آماده‌سازی شرایط ظهور، نقش دارند اما نقش خانواده در این راستا برجسته است.

حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: امام جعفر صادق (ع) با ایجاد کرسی درس و بحث و تشکیل حوزه علمیه در سطح عمیق و وسیع با پرورش ۴۰۰۰ شاگرد زبده، حیات بخش مکتب راستین محمدی (ص) و مذهب و تشیع علوی شد.



وی افزود: بر شیعیان سزاوار شایسته است که با عملکرد خود، گفتار و کردار نیک مایه روشنی این مصباح هدایت و سیر این سفینه نجات باشند تا به دست صاحبش قائم آل محمد (ص) برسد.

امام جمعه ساوه با بیان اینکه عزت و اقتدار کشور در گرو تربیت صحیح نسل کنونی جامعه است، گفت: چنانچه کشوری بخواهد به عزت مادی، سعادت معنوی، سیطره سیاسی، توسعه علمی و به آبادانی زندگی دنیا دست پیدا کند باید به آموزش و پرورش به عنوان یک کار بنیانی نگاه کند و به دنبال فراهم کردن مقدمات یک تحول بنیادی باشد.

امام جمعه ساوه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از معلمان گفت: دوازده سال دوره دانش‌آموزی، بزرگترین فرصت برای نهادینه کردن ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب است و انتظار است گام‌های مؤثری در راستای رفع مشکلات این جامعه هدف برداشته شود.