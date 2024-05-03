به گزارش خبرگزاری مهر، حمید گوگوچانی، مدیرکل ایمنی و نظارت بر شبکه راه‌آهن، گفت: از اقدامات مهمی که سال گذشته انجام شد و بازخورد خوبی برای بررسی سوانح داشت نصب دوربین در لکوموتیوهای مسافری بود که این اقدام با دستور مدیرعامل برای نصب دوربین در لکوموتیوهای باری بخش دولتی و خصوصی هم انجام شد.

مدیرکل ایمنی و نظارت بر شبکه راه‌آهن در ادامه تاکید کرد: به دلیل تنوع بیشتر لکوموتیوهای باری نسبت به مسافری، این اقدام در مراحل آزمایش اولیه است و پیش‌بینی می‌شود ظرف ۳ تا ۴ ماه آینده تمام لکوموتیوهای مسافری، باری و مانوری به دوربین مجهز شوند. یک دوربین داخل کابین را رصد می‌کند و برای کمک به مأمورین عملیاتی است و دوربینی که بیرون کابین نصب می‌شود برای پایش زیرساخت و طول خط است.

گوگوچانی خاطرنشان کرد: نصب دوربین به طور ویژه در مراجع خارج از راه آهن اهمیت دارد؛ زیرا بسیاری از برخوردها در سوانح شخص ثالث، خودکشی بود که به دلیل عدم وجود مستندات امکان اثبات نداشتیم که با نصب دوربین این مساله رفع شد و بسیاری از پرونده‌های راه‌آهن شفاف می‌شود.