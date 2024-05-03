برگزاری مراسم دسته روی شهادت امام جعفر صادق(ع) در گلستان

حجت الاسلام رضا دیلمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) مراسم دسته روی با همت تشکل‌های دینی و حضور گسترده مردم انقلابی و ولایت مدار گلستان در سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این برنامه در گرگان با حضور اقشار مختلف مردم، علما و مسؤولان استانی و شهرستانی برگزار خواهد شد، افزود: آغاز این مراسم از ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح روز شنبه از مسجد جامع گلشن آغاز و سپس به سمت چهار راه میدان و سپس میدان وحدت و در ادامه به سمت امامزاده عبدالله (ع) گرگان برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: همچنین این مراسم در بیش از ۱۴ نقطه استان به صورت متمرکز از جمله در گنبد کاووس، علی آباد، مینودشت، کلاله، گالیکش، و خان ببین ساعت ۱۰ صبح و در شهرهایی چون کردکوی، آزادشهر، رامیان و دلند ساعت ۱۰:۳۰، در بندرگز ساعت ۱۱ صبح، انبارالوم ساعت ۱۷ و در بندر ترکمن ساعت ۱۸ برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: امام صادق علیه السلام، مرد علم و دانش، جهاد و مبارزه و اسوه جهاد تبیین، تحول خواهی، احیای اسلام ناب و ایجاد وحدت در صفوف مسلمین بود لذا در سیر تمدنی، بازخوانی سیره آن حضرت و حضرات معصومین (ع) و ترویج فرهنگ شهادت و معارف دینی و معرفتی در جامعه از مهمترین اهداف برگزاری این چنین برنامه‌ها است.

گفتنی است این مراسم با همکاری هیأت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و انقلابی در گلستان برگزار خواهد شد.