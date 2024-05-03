بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات بارندگی‌های ۷۲ ساعت گذشته در لرستان، اظهار داشت: میزان این بارش‌ها در خرم‌آباد ۵۶.۲ میلی‌متر، بروجرد ۱۶.۱ میلی‌متر، کوهدشت ۷۶.۶ میلی‌متر، الیگودرز ۱۷ میلی‌متر، پلدختر ۶۸.۸ میلی‌متر، دورود ۱۴.۴ میلی‌متر، الشتر ۴۴.۶ میلی‌متر و نورآباد ۴۱.۸ میلی‌متر بوده است.

وی میزان این بارش‌ها در ازنا ۱۹.۸ میلی‌متر، رومشکان ۱۰۸ میلی‌متر، چگنی ۵۷.۴ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۳۷.۲ میلی‌متر، «سیلاخور» ۱۲.۶ میلی‌متر، «سپیددشت» ۴۸.۴ میلی‌متر، «ریمله» ۶۸.۳ میلی‌متر و «شول آباد» ۴۸.۴ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارش‌ها تا کنون در این سامانه بارشی را ۴۶ میلی‌متر عنوان کرد.