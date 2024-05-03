به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان با صدور دو بیانیه جداگانه از حمله به مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و پایگاه جاسوسی آنها در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

در بیانیه‌های حزب الله آمده است: برای حمایت از مردم استوار فلسطین در نوار غزه و پشتیبانی از مقاومت دلاور و شریف آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۴:۳۵ بعدازظهر جمعه به وقت محلی مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در مقر «السروات» در مقابل شهرک یارون با سلاح موشکی هدف قرار دادند.

مجاهدان حزب الله همچنین ساعت ۱۶:۵۰ دقیقه بعدازظهر جمعه به وقت محلی، تجهیزات جاسوسی رژیم صهیونیستی را در پایگاه رویسات العلم در بلندی‌خای اشغالی کفرشوبا با سلاح مناسب و به وصرت مصتقیم هدف قرار دادند.