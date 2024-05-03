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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۴۶

حمله حزب الله به مرکز تجمع نظامیان و پایگاه جاسوسی صهیونیست‌ها

حمله حزب الله به مرکز تجمع نظامیان و پایگاه جاسوسی صهیونیست‌ها

حزب الله لبنان اعلام کرد که مرکز تجمع نظامیان صهیونیست مقابل شهرک «یارون» و تجهیزات جاسوسی آنها را در پایگاه «رویسات العلم» در بلندی‌های اشغالی کفرشوبا هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان با صدور دو بیانیه جداگانه از حمله به مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و پایگاه جاسوسی آنها در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

در بیانیه‌های حزب الله آمده است: برای حمایت از مردم استوار فلسطین در نوار غزه و پشتیبانی از مقاومت دلاور و شریف آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۴:۳۵ بعدازظهر جمعه به وقت محلی مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در مقر «السروات» در مقابل شهرک یارون با سلاح موشکی هدف قرار دادند.

مجاهدان حزب الله همچنین ساعت ۱۶:۵۰ دقیقه بعدازظهر جمعه به وقت محلی، تجهیزات جاسوسی رژیم صهیونیستی را در پایگاه رویسات العلم در بلندی‌خای اشغالی کفرشوبا با سلاح مناسب و به وصرت مصتقیم هدف قرار دادند.

کد مطلب 6095950

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