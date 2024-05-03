به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی از شلیک دستکم ۱۸ موشک از جنوب لبنان به منطقه جبل میرون در الجلیل در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.
رسانههای رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای چند انفجار و آژیر خطر در منطقه اشغالی الجلیل خبر دادند.
منابع عبری هم اعلام کردند که شماری از موشکها به نزدیک یک پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه اشغالی «جبل جرمق» اصابت کرده است.
این خبر در حالس است که ارتش اسرائیل تایید کرد که بر اثر اصابت ترکش ناشی از رهگیری پهپاد پرتاب شده از جنوب لبنان در شهرک «جولس» در جلیل اعلی خسارت رخ داده است.
کانال 12 رژیم اشغالگر اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که پدافند هوایی یک هدف هوایی را در الجلیل اعلی که از جنوب لبنان پرتاب شده بود، رهگیری کرده است.
روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز گزارش داد که یک زن صهیونیست بر اثر سقوط ترکش پس از عملیات رهگیری در منطقه «یرکا» در غرب الجلیل اعلی، مجروح شده است.
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