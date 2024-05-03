رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حمله پهپادی حزب الله به شهرکی در الجلیل اعلی و زخمی شدن یک شهرک‌نشین صهیونیست و شلیک ۱۸ موشک به منطقه نظامی «جبل میرون» در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.