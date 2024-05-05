جابر جهان بین در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این مناظره از شبکه سبلان و در ساعات ۱۱ صبح و ۲۲ شب پخش خواهد شد و از رادیو نیز در ساعات ۱۵ و ۲۳ پخش مناظره ها را شاهد خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: سایر برنامه های تبلیغاتی دو کاندیدای راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز از فردا و در ساعات متعدد از سیما و رادیو پخش خواهد شد که در این زمینه قرار شد اطلاع رسانی دقیق از طریق صداوسیمای مرکز اردبیل انجام شود.

فرماندار پارس آباد بیان کرد: از روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت تبلیغات کاندیداها آغاز شده و تا ۸ صبح ۲۰ اردیبهشت ادامه خواهد داشت و تلاش ما بر این است تا با نظارت های میدانی جلوی تخلفات احتمالی ایام تبلیغات کاندیداها و هواداران آنها را بگیریم.

جهان بین افزود: در مجموع ۶ هزار نفر در این ایام بر فرآیند انتخابات مرحله دوم انتخابات در حوزه انتخابیه پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز نظارت کرده تا شاهد برگزاری باشکوه انتخابات باشیم.

وی ادامه داد: ۲۷۶ شعبه اخذ رای برای انتخابات روز جمعه در سه شهرستان پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز تدارک دیده شده تا تکلیف تک کرسی باقیمانده انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص شده تا مجلس دوازدهم فعالیت خود را از هفتم خرداد ماه شروع کنند.

فرماندار پارس آباد افزود: در حال حاضر شرایط مطلوبی را در این حوزه انتخابیه شاهد هستیم و طرفداران کاندیداها با رعایت قواعد و مقررات تعیین شده خود را برای برگزاری باشکوه انتخابات ۲۱ اردیبهشت آماده می کنند.