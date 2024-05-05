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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۸:۲۹

استاد حوزه علمیه:

عریانی مقدمه بی‌حیایی است

عریانی مقدمه بی‌حیایی است

بوشهر- استاد حوزه علمیه با تاکید بر اینکه در مقابل کشف حجاب‌ها و عریانی‌ها باید تربیت حیامندانه را ترویج دهیم، گفت: عریان کردن انسان مقدمه بی‌حیا کردن اوست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر حیدری کاشانی شنبه شب در مراسم شام شهادت امام جعفر صادق (ع) در مصلای شهدای محراب بندر دیر، اظهار داشت: انسان باید اصلی‌ترین دشمن خود یعنی شیطان را بشناسد و راه‌های مقابله با آن را بداند.

استاد حوزه علمیه و کارشناس معارف دین افزود: پیامبر و اهلبیت عصمت و طهارت بویژه امام صادق (ع) دانشگاه شیطان‌شناسی و شیطان‌ستیزی برپا کردند.

وی بیان کرد: حلقه مفقوده حوزه علمیه، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و آموزش و پرورش ما بحث کلیدی شیطان‌شناسی است.

حیدری کاشانی با بیان اینکه ولایت و اطاعت امیرالمومنین (ع) و ائمه معصومین صراط مستقیم است، ادامه داد: تمام دعوای نیروهای شیطانی با نیروهای رحمانی عالم بر سر ولایت و محبت و عشق و اطاعت ما از ولایت و امامت اهلبیت است.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، گفت: ابلیس و سپاهیان شیطان در جنایت و خباثت و رذالت مقابل صهیونیست‌ها کم آورده‌اند. صهیونیست‌ها که برده شیطان شده‌اند زنجیر پاره کرده و جلوی چشم بینای مردم جهان کودکان و بی‌گناهان و زنان را قتل عام می‌کنند.

وی با بیان اینکه شیطان از چهار جهت قلب انسان را مورد تهاجم بی‌امان قرار می‌دهد، تاکید کرد: هدف اصلی حمله‌های شیطان تولید انبوه انسان‌های ناشکر در جامعه است.

حیدری کاشانی با اعلام اینکه شیطان به‌دنبال ایجاد غفلت و ناامیدی نسبت به آینده است و به افراد وعده فقر و تنگدستی می‌دهد، گفت: رهبر الهی ما، مقام معظم رهبری که تمامی مبانی شیطان‌شناسی و شیطان‌ستیزی را می‌شناسد، می‌فرماید احدی حق ندارد مردم را ناامید و سیاه‌نمایی کند.

وی با بیان اینکه در مقابل شیطان نباید منفعل باشیم، یادآور شد: شیطان در افراد ایجاد دلبستگی به دنیا می‌کند تا جایی که انسان حاضر می‌شود برای دنیا هر جنایتی انجام دهد که نمونه‌اش صهیونیست‌ها هستند.

حیدری کاشانی، شبهه‌سازی در دین و معارف خدا مانند اصل حجاب و عفاف را دسیسه شیطان دانست و اظهار کرد: شیطان کار را به جایی می‌رساند که شیطان‌پرستی و همجنس‌بازی عرفان نوظهور عالم می‌شود.

وی، ترویج لذت‌های حرام شیطانی را از دیگر برنامه‌های شیطان برای گمراهی انسان برشمرد و گفت: اصلی‌ترین امید شیطان برای بیچاره کردن انسان، شهوت‌گرایی حرام بین دو جنس مخالف زن و مرد است.

این کارشناس معارف دین، هدف اصلی شیطان را عریان کردن انسان‌ها قلمداد کرد و گفت: انسان به هر میزانی که عریان می‌شود بی‌حیا می‌شود و انسانی که بی‌حیا می‌شود بی‌اخلاق و بی‌دین می‌شود.

وی با بیان اینکه شیطان فراخوان عریان‌گرایی می‌دهد، بیان داشت: شیطان آنهایی را که حریف می‌شود عریان می‌کند و افرادی را که حریف نمی‌شود، فیلم عریان‌های شیطان زده عالم را از فضای مجازی در چشم آنها نمایان می‌کند.

حیدری کاشانی تاکید کرد: فرزندان ما باید حتماً در فضای مجازی به کانال چند عالم دین و کارشناس معارف دینی متصل باشند تا پاسخ شبهاتی که در این فضا مطرح می‌شود را بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه در مقابل کشف ححاب‌ها و عریانی‌ها باید تربیت حیامندانه را ترویج دهیم، گفت: عریان کردن انسان مقدمه بی‌حیا کردن اوست.

این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه خداوند دو راه بالا و پایین را برای مقابله انسان با شیطان باز گذاشته است، ابراز کرد: راه بالا همان دعا و شکرگزاری و توبه و استغفار و راه پایین نماز و سجده در مقابل خداوند است.

وی یادآور شد: امام صادق (ع) یک معادله به ما می‌دهد که راه بالا و پایین را ترکیب می‌کند و آن دعا و استغفار و شکرگزاری در سجده است.

حیدری کاشانی تاکید کرد: نماز استغفار ترکیب راه بالا و پایین است و هر کس با این نماز آشنا شده زندگی‌اش متحول شده است.

گفتنی است در این آئین، مرتضی طاهری از مداحان اهل بیت در سوگ شهادت امام جعفر صادق (ع) مرثیه‌سرایی کرد.

کد مطلب 6096768

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