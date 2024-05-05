به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدباقر حیدری کاشانی شنبه شب در مراسم شام شهادت امام جعفر صادق (ع) در مصلای شهدای محراب بندر دیر، اظهار داشت: انسان باید اصلیترین دشمن خود یعنی شیطان را بشناسد و راههای مقابله با آن را بداند.
استاد حوزه علمیه و کارشناس معارف دین افزود: پیامبر و اهلبیت عصمت و طهارت بویژه امام صادق (ع) دانشگاه شیطانشناسی و شیطانستیزی برپا کردند.
وی بیان کرد: حلقه مفقوده حوزه علمیه، دانشگاهها، رسانهها و آموزش و پرورش ما بحث کلیدی شیطانشناسی است.
حیدری کاشانی با بیان اینکه ولایت و اطاعت امیرالمومنین (ع) و ائمه معصومین صراط مستقیم است، ادامه داد: تمام دعوای نیروهای شیطانی با نیروهای رحمانی عالم بر سر ولایت و محبت و عشق و اطاعت ما از ولایت و امامت اهلبیت است.
این استاد حوزه علمیه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، گفت: ابلیس و سپاهیان شیطان در جنایت و خباثت و رذالت مقابل صهیونیستها کم آوردهاند. صهیونیستها که برده شیطان شدهاند زنجیر پاره کرده و جلوی چشم بینای مردم جهان کودکان و بیگناهان و زنان را قتل عام میکنند.
وی با بیان اینکه شیطان از چهار جهت قلب انسان را مورد تهاجم بیامان قرار میدهد، تاکید کرد: هدف اصلی حملههای شیطان تولید انبوه انسانهای ناشکر در جامعه است.
حیدری کاشانی با اعلام اینکه شیطان بهدنبال ایجاد غفلت و ناامیدی نسبت به آینده است و به افراد وعده فقر و تنگدستی میدهد، گفت: رهبر الهی ما، مقام معظم رهبری که تمامی مبانی شیطانشناسی و شیطانستیزی را میشناسد، میفرماید احدی حق ندارد مردم را ناامید و سیاهنمایی کند.
وی با بیان اینکه در مقابل شیطان نباید منفعل باشیم، یادآور شد: شیطان در افراد ایجاد دلبستگی به دنیا میکند تا جایی که انسان حاضر میشود برای دنیا هر جنایتی انجام دهد که نمونهاش صهیونیستها هستند.
حیدری کاشانی، شبههسازی در دین و معارف خدا مانند اصل حجاب و عفاف را دسیسه شیطان دانست و اظهار کرد: شیطان کار را به جایی میرساند که شیطانپرستی و همجنسبازی عرفان نوظهور عالم میشود.
وی، ترویج لذتهای حرام شیطانی را از دیگر برنامههای شیطان برای گمراهی انسان برشمرد و گفت: اصلیترین امید شیطان برای بیچاره کردن انسان، شهوتگرایی حرام بین دو جنس مخالف زن و مرد است.
این کارشناس معارف دین، هدف اصلی شیطان را عریان کردن انسانها قلمداد کرد و گفت: انسان به هر میزانی که عریان میشود بیحیا میشود و انسانی که بیحیا میشود بیاخلاق و بیدین میشود.
وی با بیان اینکه شیطان فراخوان عریانگرایی میدهد، بیان داشت: شیطان آنهایی را که حریف میشود عریان میکند و افرادی را که حریف نمیشود، فیلم عریانهای شیطان زده عالم را از فضای مجازی در چشم آنها نمایان میکند.
حیدری کاشانی تاکید کرد: فرزندان ما باید حتماً در فضای مجازی به کانال چند عالم دین و کارشناس معارف دینی متصل باشند تا پاسخ شبهاتی که در این فضا مطرح میشود را بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه در مقابل کشف ححابها و عریانیها باید تربیت حیامندانه را ترویج دهیم، گفت: عریان کردن انسان مقدمه بیحیا کردن اوست.
این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه خداوند دو راه بالا و پایین را برای مقابله انسان با شیطان باز گذاشته است، ابراز کرد: راه بالا همان دعا و شکرگزاری و توبه و استغفار و راه پایین نماز و سجده در مقابل خداوند است.
وی یادآور شد: امام صادق (ع) یک معادله به ما میدهد که راه بالا و پایین را ترکیب میکند و آن دعا و استغفار و شکرگزاری در سجده است.
حیدری کاشانی تاکید کرد: نماز استغفار ترکیب راه بالا و پایین است و هر کس با این نماز آشنا شده زندگیاش متحول شده است.
گفتنی است در این آئین، مرتضی طاهری از مداحان اهل بیت در سوگ شهادت امام جعفر صادق (ع) مرثیهسرایی کرد.
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