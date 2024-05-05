ملتهب شدن اوضاع کرانه باختری در سایه حمله مجدد نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره تاکید کرد که اشغالگران صهیونیست بامداد امروز به منطقه بیت امر در شمال الخلیل یورش بردند. منابع محلی نیز از حمله عناصر متجاوز به روستای المغیر واقع در شمال شرق رام الله خبر دادند.

این منابع تصریح کردند که درگیری‌هایی میان جوانان فلسطینی و اشغالگران در ورودی منطقه بیت امر به وقوع پیوست و متجاوزان به صورت گسترده از گازهای اشک آور استفاده کردند.

گردان‌های قدس نیز اعلام کردند که رزمندگان فلسطینی با عناصر صهیونیست در محور رفیدیا درگیر شده و آنها را به گلوله بستند.

نظامیان صهیونیست همچنین به منطقه بیرزیت در شمال رام الله یورش برده و تعدادی از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند.

خانه‌های شهروندان فلسطینی در خیابان التعاون واقع در نابلس نیز شاهد حمله عناصر صهیونیست و تفتیش این خانه‌ها بودند.

در جریان حمله متجاوزان به منطقه بیتا در نابلس نیز درگیری‌هایی میان جوانان فلسطینی و اشغالگران به وقوع پیوست.