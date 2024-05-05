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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۶:۰۳

سخنرانی فعال مطرح یهودی ضد صهیونیسم در نیویورک خبرسازشد؛

صهیونیسم «بت پوشالین» عصر جدید است/ رژیمی جعلی و نسل کش است

صهیونیسم «بت پوشالین» عصر جدید است/ رژیمی جعلی و نسل کش است

فعال یهودی مطرح کانادایی در سخنرانی آتشین خود ضد جنگ در نیویورک بااشاره به واقعه تاریخی پرستش گوساله دروغین در دوران حضرت موسی، صهیونیسم را بت پوشالین در عصر جدید و رژیمی جنایتکار خطاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که اعتراضات دانشجویی در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا ادامه دارد و شخصیت‌های نام‌آشنا و مطرح ضد صهیونیستی نیز هم صدا با تشکل‌های دانشجویی در آمریکا و دیگر نقاط جهان به موج جدید اعتراضات علیه نسل کشی صهیونیست‌ها در غزه روی آورده‌اند.

بر پایه این گزارش، «نائومی کلاین»، استاد دانشگاه، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی یهودی کانادایی در سخنرانی جنجالی انتقادی جدید خود در میان حامیان ضد جنگ علیه صهیونیسم در شهر نیویورک به جنایات این رژیم در نوار غزه واکنش نشان داد.

فعال زن یهودی و ضد صهیونیسم در سخنرانی آتشین خود ضد جنگ در نوار غزه با خطاب قرار دادن سران رژیم صهیونیستی بار دیگر بر پوشالی بودن این رژیم جنایتکار طبق آموزه‌های یهود تاکید کرد.

نائومی کلاین در ویدئویی که از سخنرانی اخیر خود در میان حامیان آمریکایی فلسطین منتشرشده اعلام کرد: «من به موسی و خشم وی، هنگامی که از کوه (طور) پایین آمد و بنی اسرائیل را در حال پرستش گوساله طلایی دید، فکر می‌کنم.»

وی ادامه داد: «این واقعه یک درس (آموزنده و عبرت آمیز) درباره بت‌های پوشالین است. بسیاری از مردم ما بار دیگر بت‌های پوشالین را می‌پرستند که آنان را آلوده می‌کند. این بت پوشالین صهیونیسم نامیده می‌شود. صهیونیسم بت پوشالین متعلق به رژیمی نظامی است که به غصب اراضی، پاکسازی قومی و نسل کشی متهم است.»

کد مطلب 6096725

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نظر شما

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    نظرات

    • US ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      1 0
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      چرا تمام سخنان اين خانم را ترجمه و منتشر نكرده ايد.من متن انگليسى سخنان اين خانم را گوش كردم خيلى مفصل و عالى بود و آبروى اسرائيل و صهيونيسم جهانى را واقعا نابود ميكرد با أينه خود اين خانم يك جهود است و تمام جهود هاى نيويورك سخنان اورا تأييد ميكردند.
    • جلالی IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      0 0
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      در تیتر بجای دروغین می بایست بنویسید طلایی
    • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      0 0
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      درود بر خانم کلاین و همه آزاد اندیشان جهان!با وجود اینکه طبعات این سخنان رو میدونی باز هم از حق دفاع میکنی

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