پروژه های مهم عمرانی شهرستان تا پایان دولت تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح یکشنبه در نشست بررسی پروژه‌های عمرانی شهرستان دشتی که با حضور مدیران کل استانی برگزار شد، اظهار کرد: با شروع دولت ایران قوی پروژه‌های خوبی در سطح شهرستان شروع به کار شد که برخی از این پروژه‌ها از مطالبات ۲۰ ساله مردم بوده است.

وی افزود: برخی از این پروژه‌ها تکمیل و برخی نیز در دست اجرا است.

بحرانی بیان کرد: علی رغم اینکه برخی از پروژه‌ها اعتبار لازم دارند ولی روند کار مطلبوب نیست که باید در روند آن تسریع شود.

وی ادامه داد: انتظار داریم مدیران تلاش کنند پروژه‌های مهم شهرستان تا پایان دولت تکمیل و به بهره برداری برسانند.