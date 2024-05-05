تالاب حله جانی تازه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سرازیر شدن سیلاب‌های حوزه آبریز رودخانه حله باعث سیلابی شدن این رودخانه و جاری شدن آب در اراضی تالاب حله شد.

وی اضافه کرد: بر اثر نزول بارش‌های رحمت الهی در چند روز اخیر و اقدامات اصلاحی در مناطق مختلف تالاب حله، شاهد جاری شدن آب و مشروب شدن این تالاب هستیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر خاطرنشان کرد: لایروبی انهار داخلی حله و ایجاد ظرفیت آبگیری بالا در این تالاب سال گذشته و برای اولین بار در دولت مردمی ایران قوی و با حمایت و تأمین اعتبار از دفتر تالاب‌های سازمان انجام شد.

وی افزود: این اقدامات اصلاحی باعث شده است که میزان آبگیری تالاب افزایش یافته و پهنه وسیع‌تری از تالاب مشروب گردد و امیدواریم با تخصیص اعتبار جهت تکمیل این اقدامات، به ظرفیت واقعی آبگیری تالاب حله دست یافته و شاهد کارکرد حداکثری اکولوژیکی آن باشیم.