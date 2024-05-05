ورود دام به ییلاقات شمال دامغان «ممنوع» شد

علی جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه از ورود دام به مراتع ییلاقی شمال دامغان جلوگیری می‌شود، تاکید کرد: این مناطق ییلاقی در واقع مراتع هستند و در نتیجه تا پانزدهم خرداد ماه از ورود دام به مراتع جلوگیری می‌کنیم و هدف این طرح آن است که گیاهان مرتعی بتوانند تا زمان ورود دام‌ها رشد مناسبی داشته باشند.

وی افزود: اگر گیاهان مرتعی به رشد خوبی برسند می‌توانند به بذر نشسته و گل بدهند در نتیجه تکثیر شده و نسل شأن ادامه پیدا می‌کند اما در صورتی که این گیاهان رشد نکرده باشند با ورود دام‌ها نه تنها گیاهان بلکه تکثیر آنها هم به خطر می‌افتد و در نهایت منطقه‌ای بدون گیاهان مرتعی خواهیم داشت

مسئول مراتع منابع طبیعی دامغان همچنین بیان کرد: عملیات قرق در مراتع دامغان از ابتدای سال جاری اجرایی شده و خواستار همراهی و همکاری مردم بومی و چوپانان و گله داران منطقه با این طرح هستیم چرا که در وهله اول نفع این کار به خودشان باز می‌گردد.

جمشیدی با بیان اینکه اهمیت رشد و گل دهی گیاهان در این زمان از سال بسیار زیاد است، تاکید کرد: طرق قرق ییلاقات شمال دامغان تا ۱۵ خرداد ماه سال جاری در ۲۵۰ هکتار از اراضی شمال این شهرستان اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه در زمان اجرای این طرح از ورود هرگونه دام به مراتع ییلاقی در شمال دامغان جلوگیری شده و با تخلف‌ها در این زمینه برخورد نیز خواهد شد، افزود: کمک به رشد و افزایش گیاهان مرتعی مهمترین موضوعی است که در اجرای این قرق به دنبال تحقق آن هستیم.