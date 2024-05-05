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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۱۹

در خانه اندیشمندان علوم انسانی؛

کتاب «اسلام و مبانی حقوق بشر» نقد و بررسی می شود

کتاب «اسلام و مبانی حقوق بشر» نقد و بررسی می شود

معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر از سوی گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن حقوق شناسی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر از سوی گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن حقوق شناسی برگزار می‌شود.

این جلسه با حضور سیف الله صرامی عضو هیأت علمی و مسؤول پژوهشگاه فقه و حقوق علوم و فرهنگ اسلامی، سید محمد قاری سید فاطمی استاد دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه مفید قم، احمد کاظمی موسوی پژوهشگر حقوق و معارف و اسلامی، حجت الاسلام رحیم نوبهار مؤلف کتاب و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برپا خواهد شد.

دبیری جلسه را بزرگمهر بشیریه دانش آموخته حقوق کیفری و جرم شناسی و عضو انجمن حقوق شناسی بر عهده دارد.

این نشست امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۷ در خانه اندیشمندان علوم انسانی به نشانی خیابان استاد نجات اللهی، بوستان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی سالن حافظ برگزار می‌شود.

کد مطلب 6096989

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