اهمیت مرحله دوم انتخابات مجلس از مرحله اول کمتر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲ حوزه انتخابیه استان خوزستان اظهار کرد: انتخابات مرحله دوم اهمیتی در حد مرحله اول دارد و چه بسا شاید اهمیت آن بیشتر است چون افراد از میان نامزدهای راه یافته، نصف آنها را راهی بهارستان می‌کنند؛ پس انتخابات مرحله دوم بسیار مهم و سرنوشت ساز است.

وی افزود: از همه مردم حوزه‌های انتخابیه «آبادان» و «رامهرمز و رامشیر» دعوت می‌کنم با شور و نشاط خاصی روز جمعه در انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی شرکت کنند و با آگاهی کامل افراد مورد نظر خود را انتخابات کنند چرا که سرنوشت چهار سال قانونگذاری کشور دست این نمایندگان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۲ حوزه با رقابت برای ۴۵ کرسی در روز ۲۱ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

بر این اساس در استان خوزستان، انتخابات برای انتخاب ۲ نماینده از سه نماینده حوزه انتخابیه آبادان و نماینده حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر به دور دوم رفته است.