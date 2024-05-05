سرپرست جدید پردیس بنت الهدی صدر اردبیل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که شامگاه یکشنبه به همین منظور در دانشگاه فرهنگیان اردبیل برگزار شد، مالک پناهی تمشیت مدیریت امور پردیس های استان اردبیل اظهار کرد: به فرموده مقام معظم رهبری «دانشگاه فرهنگیان مرکز ثقل نظام جمهوری اسلامی است.» و بر این اساس بکارگیری تمام توان دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت در راستای تربیت معلمان در تراز جمهوری اسلامی ضروری است

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز با تسلیت سالگرد شهادت استاد اخلاق و علم، شهید مطهری و تبریک هفته معلم، به اهمیت دانشگاه فرهنگیان اشاره و خاطرنشان کرد: معلمان انسان ساز هستند و می توانند در تربیت فرزندان کشور تاثیر گذار باشند.

مهدی رهبر بیان کرد: به همین دلیل شغل معلمی به مثابه شغل انبیاء قلمداد می شود چرا که در این حرفه هدایت و آموزش همراه با هم انجام می شود.

حجت السلام حمیدوند مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان اردبیل نیز با اشاره به آیات قرآن بر والا بودن جایگاه و ارزش معلمی و مسئولیت خطیر آن تاکید کرد و گفت: هدف این دانشگاه تربیت دانشجوی تراز انقلاب اسلامی و تحویل آن‌ها به نظام آموزش و پرورش است چرا که این دانشجومعلمان آینده سازان این مملکت هستند.

سرپرست جدید بنت الهدی صدر اردبیل نیز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: اولین نکته مهم در بیانات مقام معظم رهبری بحث تبیین و جایگاه مقام معلمی است، ایشان معلمی را یک حرفه می دانند و تاکید دارند اگر بخواهیم معلمان خوبی داشته باشیم تا نسل با ارزش تربیت کنند قطعا باید جایگاه معلمی تبیین شود.

لیلا رئیسی افزود: رهبر معظم انقلاب، دانشگاه فرهنگیان را دانشگاه تربیت نسل جدید می داند و تاکید دارد که امنیت، سلامت، ارزش و معنویتمان را مدیون نیروی انسانی هستیم و نیروی انسانی را دانشگاه فرهنگیان تربیت می کند.

وی گفت: امیدواریم با همیاری و همدلی و کمک جمعی مسئولان، در تحقق اهداف دانشگاه فرهنگیان گام برداریم.