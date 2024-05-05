عملیات جستجوی جنازه جوان غرق شده شوشی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حویزه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با تشریح اقدام‌های انجام شده پس از اعلام خبر غرق شدن جوان شوشی در این شهرستان افزود: پیش بینی بارش‌های باران روزهای پنجشنبه و جمعه و همزمانی غرق شدن این جوان با آغاز رهاسازی آب از سد دز برای آماده سازی مهار سیلاب‌های احتمالی موجب شد که جست‌وجوها برای پیدا کردن جنازه این جوان با چالش جدی مواجه شده باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر پیگیری و هماهنگی حضور غواصان آتش نشانی دزفول، تأمین قایق‌های مورد نیاز از همان روز انجام و حتی برای سرعت بخشی به عملیات جست‌وجوی این جوان، تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجازه قایق و تأمین بنزین قایق‌های محلی انجام شد.

فرماندار شوش با بیان اینکه گشت‌زنی هوایی و آبی با روش‌های مختلف در این عملیات جست‌وجو به کار گرفته شده است، افزود: تأمین جت اسکی و گشت‌زنی در رودخانه، بهره گیری از هلی‌شات و کوادکوپتر برای گشت‌زنی هوایی و همچنین تأمین چهار فروند پالاگرایدر از دزفول از جمله کارهایی است که در روزهای اخیر انجام شده ولی با وجود همه این کارها عملیات جست‌وجو ناموفق بود.

وی ادامه داد: طغیان رودخانه دز، افزایش سرعت و گل آلود شدن آب رودخانه همگی از جمله عواملی بود که با وجود هماهنگی برای حضور غواصان، امکان انجام عملیات جست‌وجوی زیر آبی میسر نشد.

حویزه با بیان اینکه بارش‌های شدید باران در روزهای اخیر بر پیچیدگی‌های عملیات جست‌وجو افزوده است، گفت: با توجه به گذشت ۶ روز از زمان غرق شدن این جوان و اظهارات کارشناسان از احتمال بالا آمدن جنازه روی آب، تأمین بالگرد از استان برای گشت زنی هوایی در منطقه که در روزهای گذشته به دلیل شرایط نامناسب جوی ممکن نبود، به عنوان اولویت در حال پیگیری است.

وی با اشاره به دیدار مستمر اعضای شورای اسلامی و دهیار با خانواده این جوان غرق شده گفت: با پایدار شدن شرایط جوی با خروج سامانه‌های بارشی از منطقه، عملیات جست‌وجو بار دیگر در سطح گسترده در دستور کار قرار گرفته است.