برگزاری مسابقه رباتیک ورزشی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از علی علیزاده در نشست دبیران انجمن‌های علمی با رییس دانشگاه، با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: ۳۶۶ عنوان برنامه در سال ۱۴۰۰ برگزار شده است که از این تعداد ۱۸۳ مورد آن کارگاه، ۳۹ مورد رویداد و همایش و ۱۰۳ مورد بازدیدهای علمی و ۶ دوره برگزاری مسابقات و ۳ مورد حمایت برای حضور در نمایشگاه می شود.

وی حمایت از ۱۶ مورد ارائه طرح‌های نوآورانه و ۸ مورد حمایت از نشریات را از دیگر اقدامات اداره انجمن‌های علمی عنوان کرد و یادآور شد: بیشترین تعداد برنامه های برگزار شده مربوط به دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر بوده است. پس از آن دانشکده‌های مهندسی شیمی و مهندسی عمران قرار دارد.

ریس اداره انجمن‌های علمی به انتخابات دوره هجدهم انجمن‌های این دانشگاه اشاره کرد و گفت: ۲۱۳ کاندید در این دوره ثبت نام کردند و میانگین معدل آنها ۱۶.۶۴ بوده است. تعداد مشارکت‌ها در انتخابات انجمن‌ها نیز ۳۰۱۵ نفر بوده است.

علیزاده با بیان اینکه هسته علمی نانو و رباتیک به صورت بین رشته ای تشکیل شد، خاطرنشان کرد: هسته‌های علمی شامل دو بخش شورای سیاستگذاری که متشکل از اعضای هیات علمی دانشکده‌ها و تیم اجرایی که متشکل از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشند، که اعضای تیم‌های اجرایی طی فرایندی توسط شورای سیاستگذاری انتخاب می شوند.

وی اضافه کرد: از مهمترین رویدادهای برگزار شده AUT TALK است که در آن از کارآفرینان برتر کشور دعوت می گردد تا علاوه بر معرفی مجموعه خود، تجربیات کاری خود را با دانشگاهیان به اشتراک بگذارند که آخرین رویداد آن، AUT TALK کویر تایر بوده‌ است که در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد.

علیزاده ادامه داد: تاکنون ۱۶ دوره AUT TALK برگزار شده است و در سال جاری برنامه داریم که در هر ماه یکی از این رویدادها را در یکی از دانشکده‌ها با مشارکت کارآفرینان برگزار کنیم تا تجارب این حوزه به اشتراک گذاشته شد.

رییس اداره انجمن‌های علمی راه اندازی مرکز نوآوری در دانشکده شیمی را حاصل برگزاری رویداد AUT TALK عنوان کرد و یادآور شد که برگزاری این رویداد ها می تواند علاوه بر انتقال تجربه کارآفرینان به دانشجویان و جامع دانشگاهی دستاوردهای مادی و معنوی دیگر نیز برای دانشگاه به ارمغان بیاورد.

یکی دیگر از برنامه‌های ما حمایت از طرح‌های نوآورانه است که سال گذشته برگزار و طی آن ۱۶ طرح به مرحله نهایی رسید. فاز اول پرداختی ها به این ۱۶ تیم صورت گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان اردیبهشت جاری فاز اول این طرح‌ها به پایان می رسد و دموی اولیه این طرح‌ها ارائه خواهد شد.

علیزاده خاطر نشان کرد: در صورتی که در این فاز، طرح‌های منتخب تایید شوند وارد فاز بعدی می شوند. ما در تلاش هستیم که مرحله دوم این رویداد را شروع کنیم و در این راستا با شرکتهای مختلفی همچون دانا انرژی مذاکراتی داشتیم تا متولی برگزاری دور بعدی این رویداد باشند.

به گفته وی، قرار است این شرکت ها محورهای مورد نیاز خود را اعلام کنند و بعد از ارائه آنها در دانشگاه و جمع آوری طرح های مطرح شده سرمایه گذاری جهت به نتیجه رسیدن طرح‌های منتخب از سوی این شرکت ها تامین گردد.

رییس اداره انجمن‌های علمی گردهمایی معرفی انجمن های علمی را از دیگر برنامه هایی این اداره نام برد که در سال گذشته جهت معرفی فعالیت های انجمن های علمی به دانشجویان ورودی جدید برگزار گردید.

وی گفت‌: یکی دیگر از ماموریت هایی که این اداره در حال پیگیری است، حوزه دانش آموزی می باشد که ما دو حوزه بازدیدهای دانش آموزی و آموزش دانش آموزی را مد نظر قرار دادیم. در این راستا مدرسه رباتیک اداره انجمن های علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شد که بیش از ۹۹ دوره آموزشی در حوزه رباتیک در سال گذشته برگزار کند و بیش از ۷۰۰ دانش آموز را آموزش دادیم که هم از نظر مسوولیت اجتماعی دانشگاه قابل توجه بود و هم از جنبه آموزشی و ترویج اهمیت داشته است.

علیزاده با بیان اینکه در سال‌ گذشته بیش از ۵۹۸ دانش آموز از سراسر کشور برای بازدید به دانشگاه آمدند و انجمن های علمی در این زمینه بسیار فعال بودند، اظهار کرد: برنامه آتی ما شامل حمایت از برنامه های انجمن‌های علمی و برگزاری رویدادهای AUT TALK ها است.

یکی دیگر از برنامه‌های ما حمایت از طرح‌های نوآورانه است که سال گذشته برگزار و طی آن ۱۶ طرح به مرحله نهایی رسید. فاز اول پرداختی ها به این ۱۶ تیم صورت گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان اردیبهشت جاری فاز اول این طرح‌ها به پایان می رسد و دموی اولیه این طرح‌ها ارائه خواهد شد.

علیزاده خاطر نشان کرد: در صورتی که در این فاز، طرح‌های منتخب تایید شوند وارد فاز بعدی می شوند. ما در تلاش هستیم که مرحله دوم این رویداد را شروع کنیم و در این راستا با شرکتهای مختلفی همچون دانا انرژی مذاکراتی داشتیم تا متولی برگزاری دور بعدی این رویداد باشند.

به گفته وی، قرار است این شرکت ها محورهای مورد نیاز خود را اعلام کنند و بعد از ارائه آنها در دانشگاه و جمع آوری طرح های مطرح شده سرمایه گذاری جهت به نتیجه رسیدن طرح‌های منتخب از سوی این شرکت ها تامین گردد.

رئیس اداره انجمن‌های علمی گردهمایی معرفی انجمن های علمی را از دیگر برنامه هایی این اداره نام برد که در سال گذشته جهت معرفی فعالیت های انجمن های علمی به دانشجویان ورودی جدید برگزار گردید.

وی گفت‌: یکی دیگر از ماموریت هایی که این اداره در حال پیگیری است، حوزه دانش آموزی می باشد که ما دو حوزه بازدیدهای دانش آموزی و آموزش دانش آموزی را مد نظر قرار دادیم. در این راستا مدرسه رباتیک اداره انجمن های علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شد که بیش از ۹۹ دوره آموزشی در حوزه رباتیک در سال گذشته برگزار کند و بیش از ۷۰۰ دانش آموز را آموزش دادیم که هم از نظر مسوولیت اجتماعی دانشگاه قابل توجه بود و هم از جنبه آموزشی و ترویج اهمیت داشته است.

علیزاده با بیان اینکه در سال‌ گذشته بیش از ۵۹۸ دانش آموز از سراسر کشور برای بازدید به دانشگاه آمدند و انجمن های علمی در این زمینه بسیار فعال بودند، اظهار کرد: برنامه آتی ما شامل حمایت از برنامه های انجمن‌های علمی و برگزاری رویدادهای AUT TALK ها است.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از برنامه‌هایی که در حال پیگیری آن هستیم برگزاری رویداد شب علم است که با همکاری معاونت علمی برگزار خواهد شد. اولین دوره این رویداد در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردیده است و در صدد آن هستیم که میزبانی دومین دوره آن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر باشیم.

وی در این باره توضیح داد: در این رویداد به مدت ۳ روز درب های دانشگاه به روی عموم مردم باز خواهد بود تا با فعالیت ها و دست آوردهای دانشگاه آشنا شوند و به عبارتی ارائه دستاوردهای دانشگاهی به عموم مردم، توسط جامعه دانشگاهی به زبان ساده و جذاب خواهد بود به نحوی که برای عموم مردم قابل درک باشد و به گسترش تفکر و طرز فکر علمی و علاقه‌مند کردن مردم به علم و فعالیت‌های علمی منجر شود.

علیزاده از برگزاری مسابقات رباتیک خبر داد و گفت: همانطور که میدانیم سالیان طولانی است که این دانشگاه در حوزه رباتیک فعال است و مسابقات علمی گسترده ای در این زمینه توسط اداره انجمن های علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شده است و طبق پیگیری‌هایی که ما با وزارت علوم انجام دادیم، مقرر شد میزبانی برگزاری مسابقات رباتیک در بخش ورزشی به این دانشگاه محول گردد.

رییس اداره انجمن‌های علمی برگزاری جشن تقدیر را از دیگر برنامه های این بخش دانست و در این باره توضیح داد: ما سالانه انجمن های برتر را معرفی می کنیم و بنا داریم هفته آخر اردیبهشت مراسم تقدیر از انجمن ها علمی دوره هفدهم را برگزار کنیم.

وی افزود: ما انجمن ها از نظر کمی و کیفی توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار می دهیم و جشنی برگزار می‌شود و از برترین ها در هر حوزه تقدیر به می آید و در نهایت انجمن علمی برگزیده مشخص شده و تندیس افتخار برترین انجمن به آن دانشکده داده خواهد شد.

وی برگزاری ۱۰ بازدید هدفمند را از دیگر برنامه ها عنوان کرد که به صورت بین رشته ای خواهد بود و افزود: یکی از حوزه‌هایی که به دنبال آن هستیم، راه اندازی جامعه فارغ التحصیلان انجمن های علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که در این راستا سابقه ۱۴ دوره از فعالیت انجمن های علمی را استخراج کرده ایم و گروهی را تشکیل دادیم تا با آنها در قالب دعوت به عضویت در این جامعه ارتباط برقرار نمایند تا از این ظرفیت بتوانیم در امور مختلف انجمن های علمی حداکثر استفاده را داشته باشیم.

در پایان امیدوار هستم با فعالیت های انجمن های علمی دوره هجدهم در سال جاری همچون گذشته دست آوردهای ارزنده ای برای دانشگاه و کشور به ارمغان بیاوریم.