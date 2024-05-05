رقابت شهرهای استان کرمان برای عنوان پایتخت کتاب ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محسن روحی، صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه طرح انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران با هدف توسعه عدالت فرهنگی و ترویج کتابخوانی در سطح کشور برگزار میشود گفت: طرح انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران از برنامههای ترویجی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با موضوع فرهنگ کتاب و کتابخوانی است که با هدف توسعه عدالت فرهنگی و ترویج کتابخوانی در سطح کشور برگزار میشود.
وی افزود: برنامههای هر شهر که در زمینه ترویج کتابخوانی با همکاری دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی تدوین و با امضای شهردار، فرماندار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شود، قابلیت شرکت در طرح پایتخت کتاب ایران را دارد.
روحی، اهداف این برنامه را کمک برای دستیابی به توسعه پایدار و عدالت فرهنگی، تقویت و انسجامبخشی به توسعه فعالیتهای اجتماعی محور فرهنگی در شهرها با محوریت کتاب و کتابخوانی، کشف، جذب، ساماندهی و بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای مادی و معنوی برای ترویج کتابخوانی، تقویت برنامهریزی و نگاه به آینده و حمایت از فعالیتهای داوطلبانه مشارکتی و جهادی در حوزه ترویج کتابخوانی عنوان کرد.
وی افزود: تناسب فعالیتها با آئینهای بومی و ارزشهای دینی و ملی، طراحی برنامهها به طور ویژه برای پایتخت کتاب ایران، تأثیر پایدار در ارتقای سطح فرهنگ کتابخوانی، مشارکت مردمی و پشتیبانی شرکتهای تجاری و دستگاههای اجرایی، نوآوری در محتوا و شیوه اجرا و استفاده از فضای مجازی از ویژگیهای کلی برنامههای ارسالی شهرها به دبیرخانه این جشنواره است.
روحی، با تأکید بر استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای اجرای برنامههای کتابخوانی و شبکهسازی گفت: مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت سرمایههای اجتماعی، فرهنگی، هنری و فکری موضوعی است که در انتخاب پایتخت کتاب ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است.
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