  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۱۷

تلاش رونالدو برای رسیدن به رکورد بازیکن مراکشی

تلاش رونالدو برای رسیدن به رکورد بازیکن مراکشی

کریستیانو رونالدو برای تبدیل شدن به رکورددار آقای گلی در فوتبال عربستان تنها ۲ گل با «عبدالرزاق حمدالله» فاصله دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال النصر در هفته سی ام لیگ برتر عربستان موفق شد با درخشش ستاره پرتغالی خود با نتیجه پر گل ۶ بر صفر از سد الوحده گذشت.

کریستیانو رونالدو در این دیدار عملکرد درخشانی داشت و توانست ۳ بار برای تیمش گلزنی کند.

رونالدو در فصل جاری لیگ برتر عربستان ۲۷ بار با پیراهن النصر به میدان رفته و ۳۲ گل به ثمر رسانده است و در صورتی که بتواند در ۴ دیدار باقی مانده ۳ گل به ثمر برساند می‌تواند از رکورد «عبدالرزاق حمدالله» عبور کند (۳۴ گل زده در یک فصل) و به بازیکنی تبدیل شود که بیشترین گل را در یک فصل فوتبال عربستان به ثمر رسانده است.

علاوه بر این رونالدو در این فصل در ۵۲ بازی برای النصر به میدان رفته و موفق به ثبت ۵۲ گل شده است.

او همچنین تاکنون ۸۹۰ در طول دوران بازیگری خود به ثمر رسانده و فقط ۱۰ گل تا رسیدن به آمار ۹۰۰ گل زده نیاز دارد.

کد مطلب 6097335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها