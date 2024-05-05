تلاش رونالدو برای رسیدن به رکورد بازیکن مراکشی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال النصر در هفته سی ام لیگ برتر عربستان موفق شد با درخشش ستاره پرتغالی خود با نتیجه پر گل ۶ بر صفر از سد الوحده گذشت.

کریستیانو رونالدو در این دیدار عملکرد درخشانی داشت و توانست ۳ بار برای تیمش گلزنی کند.

رونالدو در فصل جاری لیگ برتر عربستان ۲۷ بار با پیراهن النصر به میدان رفته و ۳۲ گل به ثمر رسانده است و در صورتی که بتواند در ۴ دیدار باقی مانده ۳ گل به ثمر برساند می‌تواند از رکورد «عبدالرزاق حمدالله» عبور کند (۳۴ گل زده در یک فصل) و به بازیکنی تبدیل شود که بیشترین گل را در یک فصل فوتبال عربستان به ثمر رسانده است.

علاوه بر این رونالدو در این فصل در ۵۲ بازی برای النصر به میدان رفته و موفق به ثبت ۵۲ گل شده است.

او همچنین تاکنون ۸۹۰ در طول دوران بازیگری خود به ثمر رسانده و فقط ۱۰ گل تا رسیدن به آمار ۹۰۰ گل زده نیاز دارد.