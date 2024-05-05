۵۷۰ هزار معلم به نظام رتبه بندی اعتراض کردند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی بعدازظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از معلمان در بخش کجور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم و امنیت، گفت: بخش کجور بالاترین آمار شهدای مدافع حرم و اولین شهید روحانی مدافع حرم را تقدیم کرده است.

احمدی با تقدیم درود به ارواح مطهر شهدا از جمله شهید مطهری تصریح کرد؛ نگاه آموزش و پرورش باید تحولی باشد و به قول شهید آوینی اگر قرار است تحولی اتفاق افتد باید نگاه به آینده داشته باشیم.

احمدی با عنوان که مطهری تحولی فکر می‌کرد تصریح کرد: معلم باید به دانش آموز به گونه‌ای آموزش دهد که این دانش آموز سال‌های آینده را هم ببیند.

معاون حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش ادامه داد: اگر امروز دانشگاه‌های آمریکا اروپا و جاهای دیگر برای غزه و فلسطین بیدار شده‌اند الهام گرفته از اندیشه انقلاب اسلامی است.

وی با اظهار اینکه نگاه رجایی و باهنر نیز تحولی بوده است گفت: کجور قدمت ۷۰۰۰ ساله دارد و انسان‌های بزرگی به تاریخ تقدیم کرده است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه انسان‌های شایسته‌ای در بخش کجور تربیت شده است، گفت: در آزمون رشته تجربی پایه دوازدهم بخش کجور با معلمان چند پایه و غیر تخصصی سال قبل رتبه اول استان مازندران را کسب کرده بود.

وی بابیان اینکه ظرفیت‌های بخش کجور استثنایی و معلمان آن جهادی و ایثارگر هستند، گفت: همه وظیفه داریم در جهت پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت کشور کمک کنیم.

وی گفت: آنچه که برای ما رقم زده‌اند اجرای سند تحول بنیادی است از این رو نظام رتبه‌بندی معلمان کار بزرگی بود که شروع شده است.

احمدی با بیان که یک میلیون معلم در طی سه ماه رتبه‌بندی شده است، گفت: معلم باید به تناسب درجات آموزشیار معلم تا استاد معلم ارزیابی شود.

وی با اظهار اینکه بیش از ۵۷۰ هزار معلم به رتبه‌بندی اعتراض کردند، گفت: این احکام در حال بررسی است.