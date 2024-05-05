رفع تصرف اراضی ملی ۱۳۰ میلیارد ریالی در تالش

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی با اشاره به اینکه زمینخواری تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی بوده و جرم است، اظهار کرد: زمینخواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهرهمندی از نعمتهای خدادادی با هدف رسیدن به سودهای کلان اقدام به تصرف زمین و منابع طبیعی میکنند که برای مقابله با این مشکل، همکاری همه مردم و دستگاهها الزامی است.
وی از دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در یکی از مناطق شهرستان تالش و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه خبر داد و گفت: مأموران انتظامی پس از انجام تحقیقات به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به آدرس محل اعلامی اعزام شدند.
فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، این فرد ۱۳ هزار متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیمخاردار و فنس محصور کرده است، افزود: در این خصوص متهم ۴۵ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامی با اعلام اینکه با حکم قضائی و به استناد قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمعآوری و رفع تصرف انجام شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش این اراضی را ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
سردار ملکی در پایان به رصد دقیق و اشرافیت بالای پلیس بر اقدامات غیرمجاز و مجرمانه متصرفان اراضی ملی اشاره کرد و بیانداشت: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویتهای مجموعه انتظامی است و مبارزه با زمینخواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.
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