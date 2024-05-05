تمدید فرصت ارسال آثار به جشنواره «آسمون»

به گزارش خبرگزاری مهر، فرصت ارسال آثار به جشنواره ملی «آسمون» که با هدف حمایت از تولیدات فضای مجازی نوجوانان تشکیل شده است، به دلیل استقبال مخاطبان تا پایان اردیبهشت تمدید شد.

این جشنواره که با محوریت تولیدات نوجوانان ۹ تا ۱۸ سال در فضای مجازی تشکیل شده، فعالیت خود را در ۶ موضوع دنبال کرده و تا کنون با تولیدات متفاوتی از این گروه سنی مواجه شده است.حالا و به دلیل استقبال مخاطبین از این جشنواره و با پیشنهاد شورای سیاست گذاری مهلت ارسال تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد.

موضوعات جشنواره شامل ۱- حرفمون (هویت فردی) خودم کی هستم؟ دغدغه هام چیه؟ سفری به اعماق وجود خودمون برای کشف هویت مثبت فردیمون، نگرانی‌ها، خواسته‌ها، ترس‌ها و امیدها، شخصیتمون، احساسات، هیجان‌ها و…۲- دوستامون (هویت اجتماعی) ارتباطات اجتماعی مون رو میگیمراه‌هایی برای اثرگذاری مثبت به دنیای اطرافمون مثل دوست‌هامون، هم‌کلاسی‌ها و خانواده‌مون ۳- فضامون (هویت مجازی) تو دنیای مجازی چیکار می‌کنیم؟ مثلاً تفریح و سرگرمی، بازی‌های کامپیوتری، شبکه‌های اجتماعی، تولیدمحتوا، سواد مجازی و…و اینکه چطور می‌تونیم تو فضای مجازی هویتیامن و سالم بسازیم ۴- خاکمون (هویت ملی) تو ایران‌مون چه خبره؟ درباره کشورمون میگیماز تمامیت ارزی، میهن پرستی، تفاوت فرهنگی، محیط زیست، وطن، پرچم، قهرمان ملی، آینده و سواد مالی گرفته تا اینکه چطور می‌تونیم به حفظ و ارتقای هویت ملی خودمون کمک کنیم .۵- خدامون (هویت دینی) درباره فرهنگ دینی مون میگیم ادیان مختلف، آیین‌ها، خداباوری و راه‌هایی برای عمل به آموزه‌های دینی‌مون است.

قوانین ارسال ویدیو به این صورت است که حتماً دوربین باید روی عمودی تنظیم و فیلم گرفته شود. مدت زمان ویدیو ۹۰ ثانیه یا کمتر باشد. جوایز جشنواره شامل میلیاردها ریال جوایز نقدی به اضافه پلی استیشن ۵، گوشی است.همچنین تولیدات برتر از طریق رسانه ملی و بسترهای مجازی پیام‌رسان‌های داخلی پخش می‌شود.

مراسم پایانی جشنواره همزمان با عید بزرگ غدیر خم برگزار می‌شود.