تکمیل ساختمان کانون پرورش فکری خمام نیازمند حمایت مسوولان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل میر عظیمی بعد از ظهر یکشنبه در نشست با فرماندار رشت به تشریح اهداف و برنامه‌های این مجموعه پرداخت و اظهار کرد: خدمات رسانی کانون پرورش فکری در بستر بیش از ۶۰ عنوان فعالیت فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و پژوهشی انجام می‌شود.

میرعظیمی در ادامه به نیروهای انسانی کانون اشاره و با متعهد و توانمند توصیف‌کردن آنان افزود: موفقیت مربیان و اعضای مراکز فرهنگی هنری این نهاد در رقابت‌های بین المللی، کشوری و استانی، بیان‌گر این توانمندی‌ها است.

این مسئول فرهنگی با بیان اینکه که تربیت نسلی هنرمند، مؤمن و در تراز انقلاب، نیازمند تلاش هم زمان فعالان فرهنگی و توجه مسؤولان و تصمیم‌گیران است، اضافه کرد: برای پیشبرد اهداف، حمایت‌های بی‌دریغ معنوی و اختصاص منابع مالی مناسب ضرورت دارد.

وی با ناکافی خواندن منابع مالی تخصیص یافته به مراکز فرهنگی هنری ۶ گانه کانون رشت طی ۲ سال گذشته گفت: ابعاد فعالیت‌های کانون پرورش فکری بر لزوم حمایت هر چه بیشتر از این مجموعه تاکید دارد.

میرعظیمی در ادامه صحبت‌های خود به برخی فعالیت‌های کانون در مراکز فرهنگی هنری و در سطح شهرستان اشاره و از حضور مؤثر این مجموعه در نمایشگاه هفته دفاع‌مقدس و حضور مستمر همکاران کانون در نمایشگاه «شهر باران، شهر قرآن» در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۳ سخن‌به‌میان‌آورد.

وی افزود: معرفی کانون استان گیلان به عنوان دبیر کمیته کودک و نوجوان کنگره سرداران، امیران و ۸ هزار شهید استان گیلان و گشایش دبیرخانه این این کمیته در مرکز فرهنگی هنری شماره ۲ شهرستان رشت، بخشی از فعالیت‌های مؤثر کانون در عرصه فرهنگ به‌شمارمی رود.

میرعظیمی نقش کانون را در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مقابله با تهدیدهای فضای مجازی متوجه نسل کودک و نوجوان با اهمیت خواند و ضمن تشریح برنامه‌های این مجموعه برای همراه سازی خانواده‌ها با فعالیت‌های مربیان کانون ادامه‌داد: برای توفیق فرهنگی، ورود خانواده‌ها به این عرصه ضروری است.

مدیرکل کانون استان گیلان هم‌چنین، از برپایی کارگاه‌های فرزندپروری و مهارت‌آموزی در مراکز فرهنگی هنری کانون صحبت‌کرد و این فعالیت‌ها را بخشی از حرکت‌های تأثیرگذار کانون در توان‌مندسازی نسل کودک و نوجوان دانست.

وی بر لزوم حمایت مسؤولان از تکمیل ساختمان در حال احداث کانون شهرستان خمام و از راه‌اندازی مرکز فرهنگی هنری کانون در مسکن مهر شهرستان رشت اشاره کرد و گفت: در پایان از فرماندار برای بازدید از مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان دعوت کرد.