امسال رویکرد متفاوتی به اندیشه ورزان جوانی جمعیت داریم

به گزارش خبرنگار مهر، شهروز کیانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اندیشه ورز نهاوند و هدف از تشکیل این جلسه لبیک به ندای مقام معظم رهبری و تأکید ایشان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از سال ۱۳۹۰ تاکنون به «ازدواج جوانان و راه‌های تسهیل آن» و «فرزندآوری و جلوگیری از حرکت کشور به‌سمت پیری جمعیت» است افزود: اندیشه ورزان جوانی جمعیت ریل گذاری می‌کند برای ستاد جوانی جمعیت و باید بنا بر وجود صاحبنظران در این جلسات باشند.

وی با اشاره به موضوع جلسه «سقط جنین» اظهار داشت: سقط جنین، به معنای پایان یافتن بارداری در هر مرحله‌ای است که زندگی نوزاد در جریان است و شبکه بهداشت و درمان باید در این زمینه نیروهای خود را در خط مقدم نگه دارد و دستگاه‌های دیگر نیز پای کار باشند.

وی افزود: همچنین شبکه بهداشت و اصناف نیز در خصوص جایگاه‌های خرید و فروش داروهای سقط بازرسی‌هایی از داروخانه‌ها و عطاری‌ها و… داشته باشند.

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی فرماندار با اشاره به اینکه کارها باید عملیاتی و کارشناسی شده انجام شوند گفت: همه ی اعضای جلسه اندیشه ورز جوانی جمعیت پای کار باشند و مصوبات این جلسه باید کاربردی و خروجی آن باید در شهرستان مشهود باشد.