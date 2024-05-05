به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کلیه مودیان مالیاتی همواره به دنبال روشهایی برای پرداخت مالیات کمتر هستند. ممکن است پرداخت میزان مالیاتی که برای یک فرد در انتهای سال مشخص میشود، کمی سخت باشد. پرداخت نکردن مالیات نیز راهحل مناسبی نیست و عواقبی را برای کسبوکار به همراه خواهد داشت. در نتیجه برای کاهش میزان مالیات، میتوان از روشهایی که شامل عفو و تخفیف میشوند استفاده کرد. برای مثال یکی از راهکارهای قانونی برای میزان کاهش مالیات، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر است.
البته برای کاهش میزان مالیات روشهای قانونی دیگری نیز وجود دارد. برای دریافت پاسخ سوال «چگونه مالیات کمتری بدهیم؟» و آشنایی با ۵ روش برای کاهش مالیات، فقط کافی است این مقاله را مطالعه کنید.
تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی؛ سادهترین روش کاهش مالیات
دولت هر سال یک زمانبندی برای دریافت اظهارنامههای مالیاتی مشخص میکند. در این مدت زمان کلیه مشاغل و اصناف باید اظهارنامه مالیاتی دقیق و کامل خود را ثبت کنند. مالیات باتوجهبه مبلغ ذکر شده داخل اظهارنامه و میزان درآمد یک سال گذشته مشخص میشود. توجه داشته باشید که اگر اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر پرداخت شود، بهعنوان یک فرد خوشحساب در سیستم مالیاتی شناخته میشوید.
بهاینترتیب مبلغ مالیات در سالهای آینده کاهش مییابد و مشمول تخفیفات یا جایزههای مالیاتی خواهید شد. اگر اطلاعات کاملی از نحوه پرداخت مالیات و ارسال اظهارنامه مالیاتی ندارید، فقط کافی است نگاهی به مقاله «آموزش حسابداری مالیاتی» داشته باشید.
ارسال اظهارنامه دقیقتر؛ راهی برای پرداخت مالیات کمتر!
یکی از مهمترین نکاتی که باید برای ارسال اظهارنامه مالیاتی در نظر داشته باشید، ثبت جزئیات دقیق است. بهزبانیسادهتر یعنی باید کلیه هزینهها و درآمدها را بهصورت کامل و دقیق ذکر شوند. بهاین ترتیب دچار اشتباههای محاسباتی نخواهید شد و از طرفی ممیزان مالیاتی اظهار نامه را بهراحتی میپذیرند.
توصیه میشود که ریز هزینهها و مبلغ مالیات سال قبل را نیز در اظهارنامه ذکر کنید. بهاین ترتیب اظهارنامه شما بدون هیچ شک و شبهای بررسی میشود. علاوهبر این، ممکن است بهخاطر دقیق بودن مبالغ ذکر شده، عفو و بخشودگی مالیاتی به شما تعلق گیرد. توجه داشته باشید که مالیات بردرآمد اظهارنامهها با مالیات عملکرد متفاوت است و با قوانین مجزا بررسی میشود.
پرداخت به موقع مالیات؛ جایزه خوشحسابی را به همراه دارد!
پس از ارسال اظهارنامه مالیاتی، باید میزان مالیات مشخص شده را پرداخت کنید. پرداخت مالیات بهموقع مزایای مهمی برای مودیان مالیاتی به همراه دارد که از بین آنها میتوان به تخفیف، جایزه خوش حسابی، معافیت از مالیات و مالیات نرخ صفر اشاره کرد. کمترین پاداشی که برای پرداخت بهموقع مالیات در نظر گرفته شده است، تخفیفهای متوالی است.
برای مثال اگر مودی حداقل ۳ سال در موعد مقرر مالیات خود را پرداخت کند، ۵ درصد از کل مالیات تخفیف داده میشود. البته اگر مالیات خود را زودتر پرداخت کنید، مشمول تخفیف بیشتری روی مالیات خواهید شد. شرکتهای پیمانکاری همواره برای پرداخت مالیات خود در موعد مقرر چالشهای بسیاری دارند که برای رفع آنها توصیه میشود از نرم افزار حسابداری ساختمان استفاده کنید. این نرمافزار امکان ثبت انواع مناقصهها، قراردادها، پیشپرداختها و علیالحسابها را دارد.
در اظهارنامه مالیاتی حتی ریز فاکتورها را نیز قرار دهید
شاید تصور کنید که فاکتورهای چند هزار تومانی در اظهارنامههای مالیاتی یا میلیونی اهمیتی ندارد، اما اینطور نیست و مهمترین بخش اظهارنامه ریز فاکتورها هستند.
برای پذیرش بهتر اظهارنامه مالیاتی، حتماً ریزترین فاکتورها را در جزئیات هزینههای سالانه ثبت کنید. درج ریزترین جزئیات در اظهارنامه مالیاتی، یک نمره مثبت است که روی میزان مالیات شما تأثیر خواهد داشت.
چگونه مالیات کمتری بدهیم؟ استهلاک مالیاتی را بررسی کنید
طبق ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، نرخ استهلاک به میزان کاهش ارزش یک دارایی ثابت در یک مدت زمان اشاره دارد. برای مثال یک دارایی مانند ماشین در طول زمان با افزایش قیمت گرانتر میشود که باید استهلاک مالیاتی آن پرداخت شود. علاوهبر این، در سالهای آینده باید استهلاک مالیاتی محاسبه شود و از مبلغ کم شود. به این ترتیب مالیات کمتری پرداخت خواهید کرد.
پرداخت به موقع مالیات؛ بهترین روش برای کاهش مالیات
اگر بهدنبال یک روش ساده و سریع برای کاهش میزان مالیات هستید، بهترین پیشنهاد پرداخت مالیات در زمان مقرر است. زمانی که مالیات را در فورجه مشخص شده پرداخت کنید، در سیستم مالیاتی بهعنوان یک فرد خوش حساب شناخته میشوید. به این ترتیب برای شما تخفیفها و عفوهای مالیاتی در نظر گرفته میشود تا میزان مالیات کمتری پرداخت کنید. علاوهبر این، استفاده از نرمافزارهای حسابداری به شما کمک میکند تا مالیات خود را همراه با ریز جزئیات محاسبه کنید. توجه داشته باشید که پرداخت مالیات در زمان مناسب تأثیر مثبتی روی سابقه مالیاتی شما خواهد داشت.
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