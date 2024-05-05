به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در چهارمین روز از جام جهانی در باکوی جمهوری آذربایجان و در تفنگ ۱۰ متر بانوان، فاطمه امینی با امتیاز ۶۲۹.۸ در جایگاه نوزدهم ایستاد. نجمه خدمتی نیز امتیاز ۶۲۹.۵ را ثبت کرد و در رده بیست و سوم قرار گرفت و شرمینه چهل‌امیرانی امتیاز ۶۲۸.۱ را کسب کرد.



برنامه روز پنجم این مسابقات به شرح زیر است:



دوشنبه، ۱۷ اردیبهشت:



مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان (سرعت) ساعت ۸:۳۰ (هانیه رستمیان و گلنوش سبقت الهی)

در تپانچه بادی هانیه رستمیان هجدهم، گلنوش سبقت‌اللهی پنجاه و هفتم و سجاد پورحسینی سی و سوم شدند. تیم ایران در میکس تپانچه (گلنوش سبقت‌اللهی و سجاد پورحسینی) در رده بیست و چهارم وتیم‌های میکس تفنگ (شرمینه چهل‌امیرانی و امیرمحمد نکونام) نهم و تیم دیگر (فاطمه امینی و پوریا نوروزیان) سی و پنجم شدند.