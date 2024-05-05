تشییع پیکر شهید گمنام در شهر نرجه

ذبیح الله باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشییع پیکر یک شهید گمنام در این شهرستان اظهار کرد: پیکر مطهر یک شهید گمنام در شهر نرجه تاکستان تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

وی افزود: مراسم وداع با این شهید والا مقام امروز یکشنبه همزمان با نماز مغرب و عشاء در مسجد حجتی تاکستان و با حضور گسترده مردم شهرستان برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تاکستان اضافه کرد: همچنین پیکر پاک این شهید دوشنبه ساعت ۱۵:۳۰ از مسجد موسی بن جعفر (ع) شهر نرجه تا پارک پردیسان برروی دستان مردم ولایت مدار تشییع و به خاک سپرده می‌شود.