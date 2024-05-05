خلیفه کل ارامنه آذربایجان اهانت به قرآن کریم را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این بیانیه آمده است: "تکرار اقدام وقیحانه و توهین‌آمیز به ساحت مقدس قرآن کریم و هر کتاب مقدس دیگر، بی‌احترامی و اقدامی آشکارا و تحریک‌آمیز بوده و این اقدام غیرانسانی در سوئد با وجود حمایت برخی جنایتکاران جهانی مورد تأیید هیچ انسان آزاده و هیچ کدام از جوامع و کشورهای حامی صلح و امنیت جهانی نیست.

این بیانیه می‌افزاید: به یقین تکرار این اقدام و رفتار اسلام ستیزانه با سلطه رسانه‌ای رژیم صهیونیستی و در سایه حمایت‌های صهیونیزم جهانی صورت می‌گیرد که نه تنها هیچ خللی به اعتقاد به این کتاب آسمانی ایجاد نخواهد کرد، بلکه موجب همبستگی و وحدت پیروان ادیان آسمانی خواهد شد و همه ادیان آسمانی این عمل زشت را محکوم می‌کنند.

در بیانیه تاکید شده است: امید است ملل آزاده جهان با اطلاع و اشراف به نیات دشمنان که هدف همان انحراف اذهان عمومی از جنایت‌های رخ داده در غزه و جنبش دانشجویی و در راستای جریحه‌دار کردن احساسات پیروان ادیان الهی در کشورهای غربی و به ویژه آمریکا می‌باشد، این حرکت وقیحانه را به شدت محکوم کنند تا جسارت توهین به ادیان و کتب الهی برای همیشه دفن شود.

خلیفه کل ارامنه آذربایجان و شورای خلیفه‌گری مراتب نفرت و انزجار خود را از این عمل شوم و شیطانی اعلام و آن را شدیداً محکوم می‌کند و از تمام نهادهای بین‌المللی می‌خواهد که با این گونه اقدامات به طور قاطع برخورد و از تکرار آن جلوگیری به عمل آید".