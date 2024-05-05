آکسیوس: آمریکا ارسال یک محموله مهمات به اسرائیل را متوقف کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه خبری آکسیوس امروز یکشنبه در گزارشی به نقل از ۲ مقام رژیم صهیونیستی ادعا کرد که آمریکا هفته گذشته (به وقت محلی) انتقال یک محموله مهمات به اشغالگران قدس را متوقف کرده است.

آکسیوس به نقل از مقامات رژیم صهیونیستی که نامشان فاش نشده در این باره اعلام کرد: هفته گذشته، دولت بایدن یک محموله مهمات ساخت آمریکا به اسرائیل را متوقف کرده است.

این رسانه می نویسد: مقامات اسرائیل اعلام کردند که ایالات متحده برای اولین بار پس از ۷ اکتبر، ارسال مهمات به اسرائیل را متوقف کرده است.

به گزارش آکسیوس، مقامات رژیم صهیونیستی گفتند که این رخ‌داد نگرانی های جدی داخل کابینه اشغالگران قدس ایجاد کرده و مقامات را به تکاپو انداخته است تا بفهمند چرا محموله مذکور ارسال نشده است.

این وبگاه خبری اضافه کرد: رئیس جمهور «بایدن» در میان آمریکایی‌ هایی که مخالف حمایت او از اسرائیل هستند، با انتقادهای شدید مواجه است. دولت آمریکا در ماه فوریه از اسرائیل خواسته بود تا تضمین دهد که تسلیحات ساخت ایالات متحده توسط نیروهای اسرائیل در غزه مطابق با قوانین بین المللی استفاده می شود!

تلاش این رسانه آمریکایی برای تبرئه آمریکا از همدستی با تداوم جنایت های رژیم کودک کش اسرائیل در حالی است که مقامات ارشد واشنگتن بارها اذعان کرده اند که به حمایت های همه جانبه از تل آویو ادامه خواهند داد.