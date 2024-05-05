به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیهای اعلام کرد که دور کنونی گفتوگوهای آتشبس در قاهره پایان یافته است.
جنبش حماس در این بیانیه اعلام کرد: کمی پیشتر دور کنونی گفتوگوها در قاهره پایان یافت. هیأت جنبش حماس امشب قاهره را برای مشورت با سران این جنبش ترک خواهد کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: هیأت جنبش حماس پاسخ این جنبش را به برادران میانجیگر مصری و قطری ارائه داد و گفتوگوهایی عمیق و جدی را با آنان به انجام رساند.
حماس اعلام کرد: این جنبش بر برخورد کاملاً مثبت و مسئولانه، توجه و مصممبودن خود برای دستیابی به توافقی که پاسخگوی خواستههای ملت ما باشد، تجاوز را به طور کامل پایان ببخشد و عقبنشینی کامل اشغالگران از نوار غزه، بازگشت آوارگان، افزایش امدادرسانی، آغاز بازسازی و همچنین مبادله اسرا را محقق کند تاکید مینماید.
گفتنی است این دور از گفتوگوها برای برقراری آتشبس در نوار غزه و همچنین مبادله اسرا میان رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطین در قاهره ۲ روز به طول انجامید.
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