۵ سرنشین پراید در تصادف با کامیون در محور رستم جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالهاشم دهقانی عصر یکشنبه در تشریح این خبر بیان کرد: پنجشنبه هفته گذشته در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تصادف منجر به فوت در محور مواصلاتی رستم - بابا میدان، بلافاصله مأموران پلیس راه به همراه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه کامیون با سواری پراید حامل ۵ سرنشین به شدت برخورد کرده است.

رئیس پلیس‌راه شمال استان فارس با بیان اینکه متأسفانه در این حادثه هر ۵ نفر سرنشین سواری فوت شدند، گفت: کارشناس در صحنه حاضر و علت تصادف را بی احتیاطی از جانب راننده پراید به دلیل تجاوز به چپ اعلام کرد.