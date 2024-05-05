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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۵۷

رییس پلیس‌راه شمال استان فارس خبر داد؛

۵ سرنشین پراید در تصادف با کامیون در محور رستم جان باختند

۵ سرنشین پراید در تصادف با کامیون در محور رستم جان باختند

شیراز - رییس پلیس‌ راه شمال استان فارس گفت: برخورد کامیون با سواری پراید در محور مواصلاتی رستم - بابامیدان منجر به فوت ۵ سرنشین پراید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالهاشم دهقانی عصر یکشنبه در تشریح این خبر بیان کرد: پنجشنبه هفته گذشته در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تصادف منجر به فوت در محور مواصلاتی رستم - بابا میدان، بلافاصله مأموران پلیس راه به همراه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه کامیون با سواری پراید حامل ۵ سرنشین به شدت برخورد کرده است.

رئیس پلیس‌راه شمال استان فارس با بیان اینکه متأسفانه در این حادثه هر ۵ نفر سرنشین سواری فوت شدند، گفت: کارشناس در صحنه حاضر و علت تصادف را بی احتیاطی از جانب راننده پراید به دلیل تجاوز به چپ اعلام کرد.

کد مطلب 6097608

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