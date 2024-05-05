برتری پالما برابر بارسلونا/ اولادقباد بر بام فوتسال اروپا ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی لیگ قهرمانان فوتسال اروپا امروز یک شنبه از ساعت ۱۹:۳۰ بین دو تیم فوتسال پالما و بارسلونا برگزار شد که این دیدار در نهایت با نتیجه ۵ بر یک به سود پالما به پایان رسید.

در این دیدار بارسلونا ابتدا از حریف خود پیش افتاد اما در ادامه بازیکنان پالما بازی را به تساوی کشاندند و در حالی که تنها ۸ ثانیه به پایان نیمه اول باقی مانده بود از روی یک ضربه ایستگاهی و یک کار تمرین شده توانستند گل دوم را وارد دروازه آبی و اناری‌ها کنند.

بارسایی ها در حالی در نیمه اول با شکست به رختکن رفتند که پالما ۵ خطای خود را انجام داده بود و ۲ خطای این تیم در اواخر نیمه اول به ۲ ضربه پنالتی از نقطه دوم منجر شد اما درخشش دروازه بان پالما باعث شد هیچکدام از این ضربات راهی در چهارچوب نداشته باشد.

در نیمه دوم هم بازیکنان بارسلونا بودند که سراسر حمله می‌کردند اما بازیکنان پالما با یک ضد حمله سریع موفق شدند گل سوم را هم به ثمر برسانند.

در ادامه هم بارسلونا که دست به پاورپلی زده بود به دلیل اخراج بازیکنش ۴ نفره شد تا سبزپوشان پالما از این فرصت استفاده کنند و گل چهارم را هم وارد دروازه حریف کنند. بلافاصله هم اشتباه خط دفاعی بارسلونا باعث شد توپ در خط دفاعی به مهاجم پالما برسد و او هم گل پنجم را برای تیمش به ثمر رساند.

مسلم اولادقباد ملی پوش ایرانی پالما در این دیدار در لیست نفرات تیمش حضور داشت و در نیمه اول حدود یک دقیقه به میدان رفت.

در اواسط نیمه دوم هم حدوداً یک دقیقه در زمین حضور داشت و در دقیقه ۳۰ به دلیل خطایی که مرتکب شد با کارت زرد جریمه شد.

به این ترتیب پالما که مدافع عنوان قهرمانی این بازی‌ها بود برای دومین بار پیاپی بر بام فوتسال اروپا ایستاد و از عنوان خود دفاع کرد.