اتحاد ایران وعراق مایه ضرر و زیان دشمن و رفاه دو ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر ظهر امروز (دوشنبه) در دیدار سلمان الغریری وزیر تجارت عراق، با بیان اینکه توفیقات دولت و ملت عراق همواره برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است اظهار امیدواری کرد روز به روز شاهد افزایش توفیقات و رفاه مردم دو کشور باشیم.

معاون اول رئیس جمهور همچنین لازمه توسعه مناسبات اقتصادی ایران و عراق را تسهیل همکاری بخش خصوصی دو کشور دانست و افزود: بخش خصوصی ایران به دلیل روابط صمیمانه دو کشور و همچنین وجود عتبات عالیات، انگیزه بالایی برای فعالیت در عراق دارند که لازم است کمیسیون همکاری‌های مشترک، موانع پیش روی توسعه مراودات تجاری فی مابین را شناسایی و نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه ایران و عراق باید در مبادلات اقتصادی از ارز ملی خود استفاده کنند تصریح کرد: روابط دوستانه، عمیق و تاریخی دو کشور ایجاب می‌کند که در تبادلات تجاری و اقتصادی، به جای استفاده از ارز کشور ثالث، از پول ملی خود استفاده کنیم.

دکتر مخبر در بخش دیگری از سخنان خود از وعده صادق و پاسخ محکم جمهوری اسلامی ایران به رژیم اشغالگر قدس به عنوان یک نقطه تاریخی یاد کرد و اظهار داشت: امروز هیمنه آمریکا و اسرائیل با ایستادگی محور مقاومت کاملاً در هم شکسته و علی رغم اینکه آنها تمامی امکانات خود را بسیج کرده‌اند نتوانسته‌اند به اهداف خود دست پیدا کنند به همین دلیل به کشتار زنان و کودکان در غزه روی آوردند.

وزیر تجارت عراق نیز در این دیدار ایران را سرزمین تاریخ، تمدن و اندیشه توصیف کرد و گفت: بغداد به دنبال تقویت جدی در مناسبات تجاری با تهران است و این موضوعی است که نخست وزیر عراق نیز آن را به عنوان یک اولویت دنبال می‌کند.سلمان الغریری وزیر تجارت عراق با اشاره به وجود کالاها و محصولات ایرانی در عراق خاطر نشان کرد: عراق بازار خوبی برای کالاهای ایرانی است و ما همواره خواهان تقویت واردات محصولات ایرانی به عراق هستیم.

وزیر تجارت عراق از ایران به عنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری خود یاد کرد و افزود: به عنوان وزیر تجارت عراق و رئیس طرف عراقی کمیسیون همکاری‌های مشترک دو کشور آمادگی دارم موانع و مشکلات پیش روی تجار ایرانی را برای توسعه فعالیت‌های خود در عراق مرتفع کنم.