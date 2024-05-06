برگزاری سیزدهمین جشنواره فرهنگی - ورزشی «جاده ولایت» در شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه سیزدهمین جشنواره ملی فرهنگی - ورزشی جاده ولایت گرامیداشت دهه کرامت صبح امروز دوشنبه با حضور مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، مشاور فرهنگی وزیر ورزش و جوانان، مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان، مدیرکل و مدیران ستادی ورزش و جوانان خراسان رضوی، معاونین اداره کل ورزش استان، دیگر مسؤولان نظامی و لشکری استانی و شهرستان خرمشهر برگزار شد.

در این مراسم که با شعار «امام هشتم؛ فرهنگ، ورزش، معنویت» برگزار شد، حجت الاسلام احدی مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان، آذریان فرماندهی قرارگاه شمال شرق کشور، تاج فیروز مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی به ایراد سخنرانی پرداختند.

همچنین مراسم آئینی شمع گردانی، صلوات خاصه امام رضا (ع)، تئاتر آئینی اجرا شد و در پایان با تبرک از پرچم آستان مقدس امام رضا (ع) مراسم دو امدادی آغاز شد.