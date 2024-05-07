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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۸:۵۷

فرماندار سرپل ذهاب:

۷۰۰ نفر بیمه شده قالی بافی در سرپل ذهاب فعالیت دارد

۷۰۰ نفر بیمه شده قالی بافی در سرپل ذهاب فعالیت دارد

کرمانشاه- فرماندار سرپل ذهاب گفت: حدود ۷۰۰ نفر بیمه شده قالی بافی در این شهرستان فعالیت دارند.

صدراله بابلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هزینه برای آموزش به نوعی سرمایه گذاری است، اظهار کرد: ثمره این سرمایه گذاری رشد علمی، اشتغال، بهره‌وری و کمک به احیای صنعت را در پی دارد.

وی به برگزاری دوره آموزشی پیش رفته فرش‌بافی در راستای توسعه هنر فرش و ایجاد اشتغال توسط اداره صَمت در این شهرستان به صورت رایگان اشاره کرد و افزود: این آموزش‌ها برای ۳۵ نفر از علاقمندان هنر فرش‌بافی به میزان سه هزار و ۵۰۰ نفر ساعت از تاریخ ۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری در حال برگزاری است.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان این دوره، گفت: ثمره این دوره‌های آموزشی اشتغال و کمک به احیای صنعت فرش و قالی‌بافی خواهد بود.

بابلی خاطر نشان کرد: در این شهرستان حدود ۷۰۰ بافنده در قالب بیمه‌های تأمین اجتماعی و روستایی و عشایری بیمه قالی‌بافی دارند.

وی تعداد اعضا اتحادیه تولید کنندگان فرش دستباف شهرستان سرپل ذهاب را حدود ۹۰۰ نفر اعلام کرد و ادامه داد: تولید فرش پتانسیل خوبی در این شهرستان محسوب می‌شود و انتظار است دوره‌های آموزشی فرش‌بافی به‌صورت مستمر در سایر نقاط این شهرستان برگزار شود.

کد مطلب 6098836

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