حمایت از خانواده و جبهه مقاومت محور برنامه های دهه کرامت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کمال خداداده رییس ستاد دهه کرامت در تشریح برنامه‌های دهه کرامت که در محل شورای تبلیغات اسلامی برگزار شد اظهار داشت: دهه کرامت یکی از مهمترین و جریان آفرین ترین مناسکی است که در سال‌های اخیر در اقصی نقاط کشور دنبال می‌شود و دهه کرامت بعد از محرم و صفر و ماه مبارک رمضان یکی از مهمترین جریانات فرهنگی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: در حال حاضر قریب به هشتاد هزار مسجد و هفت هزار بقاع متبرکه در کشور وجود دارد و در این دهه در همه بقاع متبرکه مراسم دهه کرامت برگزار خواهد شد و این حجم بزرگ برنامه‌ها و جریان آفرینی نیازمند دقت لازم و کافی است.

خداداده اظهار داشت: در سال‌های اخیر توجه به خانواده در همه برنامه‌ها مورد توجه دستگاه و متولیان فرهنگی قرار گرفته است و دهه کرامت بهترین فرصت برای مرور کانون خانواده و درک مفاهیمی چون خواهری، برادری، مادری و پدری است چرا که این مفاهیم از جمله ارزش‌ها و باورهای مردم کشور ایران محسوب می‌شود.

رییس ستاد مرکزی دهه کرامت عنوان کرد: برای هر روز از ایام دهه کرامت نامی انتخاب و شعار دهه کرامت امسال «با شما سربلندیم» انتخاب شده است. عناوین ایام دهه کرامت شامل ۲۱ اردیبهشت ماه بهترین دختر دنیا، ۲۲ اردیبهشت زیست عفیفانه به رسم بانوی کرامت و مهربانی، ۲۳ اردیبهشت شهر مقدس قم، حرم اهل بیت علیهم السلام؛ خاستگاه انقلاب اسلامی، ۲۴ اردیبهشت خدمت کریمانه، مشارکت مردمی، اقتدار ملی، ۲۵ اردیبهشت امامزادگان پرچم دارانِ جهاد تبیین و معرفت افزایی، ۲۶ اردیبهشت حضرت شاه‌چراغ علیه السلام؛ امین ولایت، عزیز برادر، ۲۷ اردیبهشت مساجد تراز اسلامی، خاستگاه والدین ولایی، شهیدان خدایی، ۲۸ اردیبهشت مبارزه با ظالم، دفاع از مظلوم، زمینه‌ساز ظهور منجی بشریت، ۲۹ اردیبهشت ایمان و امید، نشاط معنوی در پرتو زیارت عارفانه، ۳۰ اردیبهشت خاندان موسی بن جعفر علیهم السلام، الگوی خانواده ایمانی، ۳۱ اردیبهشت عدالت‌گستری و سربلندی در پرتو مکتب رضوی است.

وی افزود: لازم به ذکر است که همه اعتاب مقدسه، سازمان اوقاف و امور خیریه و برخی نهادها و سازمان‌های فرهنگی در این ستاد عضویت دارند تا بتوان یک عملیات بزرگ فرهنگی را در کشور ایجاد کنند. دهه کرامت تمرین همه اتفاقات خوب در کشور به شمار می‌رود.

خداداده گفت: نتیجه حدود شش ماه تلاش شبانه روزی در ستادهای مختلف منجر به برنامه‌ریزی دقیق برای این دهه شده است. پیش بینی می‌شود در دهه کرامت ۱۲۰ هزار برنامه فرهنگی، خدماتی، ورزشی و … در کشور برگزار شود و مراسم افتتاحیه دهه کرامت صبح ۲۰ اردیبهشت ماه با سخنرانی آیت الله گلپایگانی در حرم حضرت معصومه (س) برگزار خواهد شد.

رییس ستاد مرکزی دهه کرامت خاطرنشان کرد: جشن‌های بین‌المللی زیر سایه خورشید با ۲ هزار برنامه، برگزاری جشن تکلیف با اجتماع بزرگ دختران در حرم حضرت معصومه همزمان با ۲۰۰ نقطه کشور، برگزاری یادمان تقدیر از خادمان پیش کسوت با حضور ۲ هزار خادم حضرت شاه‌چراغ، برگزاری جشن ۳ هزار نفری در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و … از جمله برنامه‌های دهه کرامت به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: همچنین بزرگداشت روز دختر و در استقبال دهه کرامت گردهمایی بزرگ دختران آرمانی در ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی با حضور مسئولین عالیرتبه نظام در روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت، برگزاری جشن دهه کرامت در ۵۰۰ مسجد مجری طرح شهید آرمان علی وردی، برپایی جشن‌های دهه کرامت در بوستان‌های شاخص شهری و مشارکت فعال و برپایی موکب ۱۰۰ مسجد آرمانی در جشن خیابانی دهه کرامت به همت مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران از دیگر برنامه‌های این دهه محسوب می‌شود.

خداداده در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تفاوت شاخص برنامه‌های دهه کرامت امسال با سال‌های گذشته در چیست گفت: تفاوت نگاه به خانواده و نگاه تمدنی به موضوع دهه کرامت از مهمترین تفاوت‌های برنامه‌های امسال با سال‌های گذشته به شمار می‌رود، این نگاه تمدنی یعنی عزت و شرافت ما که همه مدیون خاندان عصمت و طهارت است. امروز اگر می‌توانیم در برابر دشمنان بایستیم و اگر سربازان و ارتش ما در برابر دشمنان سربلند هستند و به خاطر ولایت و امامت خاندان عصمت و طهارت هستند؛ بنابراین مهمترین تفاوت برنامه‌های امسال گرایش بیشتر برنامه با موضوع خانواده، عزت و حمایت از مظلومان و جبهه مقاومت بوده است