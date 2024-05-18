خبرگزاری مهر، گروه استانها - سعید رضایی: استان بوشهر از سالها پیش محل استقرار و توسعه صنایع بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی بوده و اکنون نیز این صنایع در گوشه و کنار این استان مشغول توسعه و پیشبرد اهداف خود هستند.
از استان بوشهر به عنوان پایتخت اقتصادی و انرژی کشور نام برده میشود چراکه این استان تولیدکننده بخش عمده گاز کشور و صادر کننده عمده نفت خام کشور است و همچنین محصولات و مشتقات مختلف نفت و گاز در این استان تولید میشود.
شمال استان بوشهر محل استقرار صنایع بزرگ نفتی در زمینه تولید و انتقال نفت است و جزیره خارگ محل صادرات حدود ۹۰ درصد نفت خام کشور است و در عرصه تولید نیز نقش مهمی دارد.
در جنوب استان بوشهر نیز صنایع عظیم پارس جنوبی و فجر جم گسترش یافته است که بیش از ۷۰ درصد گاز کشور را تولید میکنند و نقش اساسی در تأمین سبد انرژی کشور بهویژه در حوزه تأمین نیروگاهها و سوخت زمستانی را دارد.
علاوه بر این صنایع بزرگ پتروشیمی و صنایع پائیندستی نفت و گاز نیز در استان بوشهر گسترش یافته و بیشترین میزان تولید این محصولات را به خود اختصاص داده است.
این صنایع علاوه بر اینکه در عرصه تولید و تأمین انرژی کشور و همچنین درآمدزایی و ارزآوری برای کشور نقش دارند، باعث ایجاد اشتغال فراوان شده است؛ البته اشتغالی که بخش عمده آن به نیروهای غیربومی تعلق گرفته است.
آلودگی این صنایع باعث آلوده شدن آب، خاک، هوا، دریا، زمین و…، نابودی بخشهای زیادی از محیط زیست، آسیبهای انسانی و… شده است ولی بخش عمده نیروهای شاغل در پارس جنوبی و دیگر صنایع استان را نیروهای غیربومی تشکیل میدهند در شرایطی که شرکتهای بزرگ دنیا در هر منطقهای که مستقر میشوند نگاهی ویژه به محیط پیرامونی و اجرای برنامههای مسؤولیت اجتماعی خود دارند ولی در استان بوشهر این موضوع علیرغم اینکه بارها و بارها مطالبه شده، تاکنون محقق نشده است.
استقرار صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی در استان بوشهر باعث وارد شدن آسیبهای فراوانی به این استان شده است ولی در مقابل این آسیبها مواهب چندانی نصیب مردم محیط پیرامونی نشده است.
یکی از مطالبات مردم استان بوشهر از مجموعههای نفتی و گازی در این استان کاهش مشعلسوزی (فلرینگ) در این منطقه بوده است و با وجود وعدههای فراوانی که در این زمینه داده شده ولی هنوز اقدام عملی چندانی صورت نگرفته است.
استان بوشهر از نظر داشتن زیرساختهای مختلف با چالشهای جدی روبرو است و داشتن ۱۷۰۰ مدرسه تخریبی، کمبود فضاهای ورزشی، نبود سالنها و تجهیزات فرهنگی و هنری، کمبود امکانات بهداشتی و درمانی از جمله این چالشها است که انتظار میرود صنایع برای رفع این کمبودها در حق میزبان خود اقداماتی انجام دهند.
بخش عمده نیروهای شاغل در پارس جنوبی و دیگر صنایع استان را نیروهای غیربومی تشکیل میدهند که مردم انتظار دارند جوانان بومی در این صنایع استخدام شوند ولی آبدارچی و راننده و نگهبان هم با پرواز از دیگر نقاط کشور به مناطق عملیاتی میآیند و خبری از نیروهای بومی نیست.
مردم استان بوشهر از دیرباز میزبانان شایستهای برای صنایع بزرگ پارس جنوبی بودهاند ولی مهمانان به خوبی پاسخ میزبان را ندادهاند.
نفتیها به استان بوشهر بدهکارند
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان بوشهر میزبان صنایع متعدد و متنوع نفت، گاز و پتروشیمی است ولی تا کنون از مزایای این صنایع بهره چندانی نبرده است.
ابراهیم رضایی با اشاره به اینکه این صنایع به مردم استان بوشهر بدهکار هستند و باید جبران کنند خاطرنشان کرد: در شرایطی که استان بوشهر با مشکلات و کمبودهای فراوانی روبرو است انتظار میرود این صنایع نگاه بهتری به استان داشته باشند.
اشتغال در این صنایع حق و سهم جوانان تحصیلکرده بومی است و اعتبارات حمایت از ورزش نیز باید برای استان بوشهر باشد وی اضافه کرد: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی درآمدهای بزرگ و هنگفتی را در استان بوشهر دارند که باید به مردم این استان به عنوان میزبان صنایع پاسخگو باشند ولی متأسفانه بیاعتنا به این مسؤولیتها هستند.
نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیگیریهای فراوانی را برای پاسخگو کردن نفتیها به استان بوشهر داشتهایم و اقداماتی نیز صورت گرفته است ولی این مقدار کافی نیست و ما راضی نیستیم، حق استان بوشهر خیلی بیشتر از اینها است.
وی با اشاره اقدامات صورت گرفته برای تأمین اعتبار راهآهن بوشهر، سد دالکی، بیمارستانها و… بیان کرد: تلاش میکنیم که این اعتبارات تأمین و پرداخت شود و بتوانیم اعتبارات خیلی بیشتری را برای پروژههای بزرگ استان بگیریم.
رضایی با بیان اینکه اشتغال در این صنایع حق و سهم جوانان تحصیلکرده بومی است افزود: حمایت از ورزش نیز باید برای استان بوشهر باشد نه اینکه اعتبارات این صنایع برای تعدادی سلبریتی پرخرج هزینه شود.
صنایع باید پاسخگوی مردم میزبان باشند
نماینده منتخب مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار مهر گفت: صنایع مستقر در استان بوشهر تاکنون به خوبی به مسوولیتهای اجتماعی خود عمل نکردهاند و باید تلاش کنیم که آنها را پای کار بیاوریم.
جعفر پورکبگانی اضافه کرد: یکی از بخشهایی که در استان بوشهر باید مورد توجه قرار بگیرد حوزه فرهنگ است که با تزریق اعتبار از محل اعتبارات مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت و گاز میتوان اقدامات مهمی انجام داد.
نماینده منتخب مردم شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این صنایع از میزبانی شایسته مردم استان بوشهر بهرهمند شدهاند و نیاز است که پاسخگوی نیازهای مردم استان نیز باشند.
لزوم توجه به مسوولیتهای اجتماعی
امام جمعه بوشهر نیز تاکید ویژهای بر تحقق مسوولیتهای اجتماعی صنایع در استان بوشهر دارد و خواستار توجه صنایع نفت مستقر در استان به مسئولیتهای اجتماعی خود است.
آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری گفته است: صنایع وزارت نفت اعم از نفت، گاز و پتروشیمی باید به مسئولیتهای اجتماعی خود در استان بوشهر توجه جدی کنند و به موقع وظیفه خود را انجام دهند و توجه به استان را سرلوحه مسوولیتهای اجتماعی خود قرار دهند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر بوشهر بیان داشت: اخیراً تصمیماتی گرفته شده که سالهاست مردم بوشهر برای ورزش، مراکز آموزشی عالی و مدارس، بهداشت و درمان، محیط زیست مطالبه داشتهاند و جواب مثبتی دریافت نمیکردند، انتظار است این تصمیمات برای استان گرفته شود و حمایت خوبی از مسائل استان در موارد عنوان شده صورت گیرد.
وی افزود: از تمام مسؤولان این امور میخواهم هرچه زودتر به مسوولیتهای قانونی که بر عهده آنها هست عمل کنند.
آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به موضوع پرداخت حق آلایندگی گفت: تمام شهرستانهایی که مورد هجوم آلایندهها هستند باید عوارض آلایندگی به آنها تعلق بگیرد و هیچکدام از آن مناطق نباید از تعلق عوارض آلایندگی حذف شود.
امام جمعه بوشهر، از وجود ۱۷۰۰ کلاس درس تخریبی آموزش و پرورش استان بوشهر خبر داد و تأکید کرد: با توجه به اینکه استان بوشهر دارای شرایط فوقالعاده مطلوب در زمینه اعتبارات مالی است و این همه مراکز صنعتی، صنایع بزرگ و مهم در استان بوشهر فعالیت میکنند باید پیوست فرهنگی و اجتماعی برای استان بوشهر داشته باشند و در عرصه تخصیص اعتبارات نیز آموزش و پرورش استان بوشهر باید بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
آیت الله صفایی بوشهری همچنین خواستار تجهیز بیمارستانهای شهرستانهای دیگر شد و گفت: نباید تمرکز درمان روی مرکز استان نباشد.
انتظار میرود که با تلاش دولت، مجلس و دستگاه قضائی به ظلمی که این صنایع در حق مردم استان بوشهر دارند پایان داده شود و مردم استان بوشهر در کنار آسیبهای صنایع، بتوانند از مزیتهای آنها نیز بهرهمند شوند.
قانونمند شدن مسوولیتهای اجتماعی صنایع میتواند کمک بسیار خوبی برای تحقق مسوولیتهای اجتماعی این صنایع باشد و انتظار میرود مجلس در این زمینه ورود جدیتری داشته باشند.
از دولت نیز انتظار میرود که در اجرای مسوولیتهای اجتماعی وزارت نفت و صنایع مرتبط اهتمام ویژهتری داشته باشد و دستگاه قضائی نیز با متخلفان برخورد کند تا میزبانان از حق خود بهرهمند شوند.
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