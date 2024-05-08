دریافت 15 MB کد مطلب 6100046 https://mehrnews.com/x34RDL ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۴۹ کد مطلب 6100046 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۴۹ گل پیروزی برابر پاری سن ژرمن و صعود به فینال لیگ قهرمانان اروپا دورتموند با شکست دادن ۱-۰ پاری سن ژرمن در بازی برگشت، دست به کار بزرگی زد و به فینال لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد. کپی شد مطالب مرتبط رئال و بایرن در پی رستگاری در «برنابئو»/ چه کسی به زنبورها میرسد «آلوز» به صدر برگشت/ تلاش هافبک پرتغالی برای رسیدن به رکورد گذشته برچسبها لیگ قهرمانان اروپا بورسیا دورتمند پاری سن ژرمن تیم فوتبال پاریسن ژرمن پاریسن ژرمن
نظر شما