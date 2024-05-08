گل پیروزی برابر پاری سن ژرمن و صعود به فینال لیگ قهرمانان اروپا

دورتموند با شکست دادن ۱-۰ پاری سن ژرمن در بازی برگشت، دست به کار بزرگی زد و به فینال لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد.