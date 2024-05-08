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کد مطلب 6100046
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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۴۹

گل پیروزی برابر پاری سن ژرمن و صعود به فینال لیگ قهرمانان اروپا

گل پیروزی برابر پاری سن ژرمن و صعود به فینال لیگ قهرمانان اروپا

دورتموند با شکست دادن ۱-۰ پاری سن ژرمن در بازی برگشت، دست به کار بزرگی زد و به فینال لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد.

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