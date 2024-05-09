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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۶:۰۶

در سفر رییس جمهور انجام می شود؛

افتتاح و تحویل ۷۲۶۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی در قم

افتتاح و تحویل ۷۲۶۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی در قم

قم- مدیر کل راه و شهرسازی استان قم گفت: در جریان سفر استانی رییس جمهور به استان قم ۷ هزار و ۲۵۶ واحد مسکونی و قطعه زمین واگذار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زنجیرانی فراهانی در حاشیه برپایی میز خدمت وزارت و راه و شهرسازی در محل باغ موزه دفاع مقدس قم در خصوص پروژه‌های حوزه راه و شهرسازی در دور دوم سفر رئیس جمهور به قم گفت: روز پنجشنبه با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، بزرگراه چهارخطه قم به کهک به صورت رسمی افتتاح و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد که طول این محور ۱۷ کیلومتر است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان قم بیان کرد: در جریان سفر استانی رئیس جمهور به استان قم ۷ هزار و ۲۵۶ واحد مسکونی و قطعه زمین واگذار می‌شود.

زنجیرانی فراهانی ادامه داد: در این سفر هزار قطعه زمین نیز در قالب طرح جوانی جمعیت به مشمولان و متقاضیان این طرح واگذار می‌شود.

وی بیان کرد: عملیات آماده سازی فاز دوم شهرک پرنیان نیز از دیگر برنامه‌های وزارت ورزنه و شهرسازی در دور دوم سفر رئیس جمهور به استان قم است.

کد مطلب 6101025

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    نظرات

    • IR ۰۶:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اینها واحدهای مسکن مهر احمدی نژاد است . هیچ ربطی به طرح نهضت ملی این دولت ندارد . لطفا قبل از اعلام خبر ، بررسی بفرمائید .

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