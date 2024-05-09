پیام فرمانده کل ارتش در آستانه سالروز بازگشت ناوگروه ۸۶

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر «سید عبدالرحیم موسوی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در آستانه سالروز بازگشت ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی راهبردی ارتش پیام صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خدای بزرگ را شاکریم که با همت بلند مردان دریا، پهنه اقیانوس‌ها عرصه حضور مقتدارانه فرزندان ایران زمین شد.

خاستگاه این توفیق، ایثار شهیدان والامقام از دریادار همتی با ناو قهرمان پیکان و مردان سهند و سبلان و جوشن و سال‌ها مجاهدت رزمندگان نیروی دریایی است که در پرتو غیرت مردانه‌شان در دفاع، چشمه‌های خودباوری جوشید و فرزندان ملت در سایه‌ی الطاف خداوند فتاح، با تولید شناورها، ایستاده بر عرشه ناوهای مسخر خود، دریاها و اقیانوس‌ها را برای حفظ منافع ملی و تأمین امنیت کشور در دوردست‌ها درنوردیدند و در سیر و سیادت دریایی، پرچم زیبای ایران قوی را به اهتزاز درآوردند.

سالروز بازگشت افتخارآمیز ناو گروه ۸۶ در بیست و هفتم اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را به مردم آزاده و عفیف کشورمان، فرمانده ولایی و آحاد دریادلان غیور نیروی دریایی راهبردی تبریک عرض می‌کنم.

این سربلندی، پیمایش خط بصیرت تا موفقیت از لحظه صدور فرمان فرمانده معظم کل قوا برای ساخت ناوشکن و حضور در دریاهای آزاد است که با ناوشکن جماران آغاز و با اعزام قریب یکصد ناوگروه با ناوبرهای جوان برای مقابله با ترورریسم دریایی و عبور از تنگه‌ها و آبراه‌های مهم و حرکت بزرگ ناوگروه ۷۵ در عبور از پهنه اقیانوس‌ها، امتداد یافت و با ناوگروه ۸۶ بزرگترین مأموریت دریایی اقتدار ۳۶۰ با ترکیب ناوشکن ایرانی دنا و ناوبندر مکران به اوج بالندگی رسید.

مردان خستگی ناپذیر ناوگروه ۸۶ با اعتماد به نفس و پشتوانه‌ای علمی و تجربی، بردباری و تحمل سختی‌های هشت ماهه و همراهی و مجاهدت خاموش خانواده‌ها، با دانش نظامی، توانایی و مهارت، این رخداد عظیم را آن‌گونه در تاریخ ثبت کردند که حضرت امام خامنه‌ای عزیز با توصیف و تمجید اراده راسخ، شجاعت، استقامت و صبر کارکنان و خانواده گرانقدرشان، این مأموریت را افتخار آمیز، ذخیره علمی، حرکتی امنیت ساز و عامل ارتقای وجهه بین‌المللی ایران توصیف فرمودند.

اگر چه عنایت و رضایت رهبر دوراندیش و خشنودی مردم شریف از این رویداد عزت آفرین در افزایش آمادگی‌ها و تحقق اصل بازدارندگی، بالاترین پاداش دریادلان ارتش محسوب می‌شود، با این وجود براساس آموخته‌های دینی از یکایک همرزمانم در ناوگروه ۸۶ و خانواده معظمشان و همچنین قرارگاه‌های هدایت کننده در نیروی دریایی و ستاد ارتش و همراهی و پشتیبانی دولت مردمی و ستاد کل نیروهای مسلح برای کسب این دستاورد ارزشمند قدردانی می‌کنم و امیدوارم تفکر توقف‌ناپذیری، قاعده‌ای برای کارهای بزرگ‌تر و انشاالله اخبار امید بخش دیگری از شناورهای ایرانی در استمرار حرکت پرشتاب به سوی آرمان‌ها باشد.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی