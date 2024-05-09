تلاش شبانه روزی برای تقویت سلامت انتخابات در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجریان انتخابات باید از رأی مردم به عنوان حق الناس، حفاظت و حراست کنند و هیچکس حق استفاده از جایگاه و امکانات دولتی به نفع هیچ نامزدی را ندارد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب چهار راهبرد «مشارکت»، «امنیت»، «رقابت» و «سلامت» را به عنوان تکلیف شرعی و قانونی برای تمامی دست اندارکاران انتخابات تعیین فرموده‌اند که همه ما موظف به اجرای دقیق آنها هستیم.

شعبانی حفظ سلامت، برقراری امنیت و رقابتی بودن انتخابات را بسترساز مشارکت گسترده مردم پای صندوق‌های دانست و گفت: در دور دوم انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه چهار نامزد شناخته شده با دیدگاه‌ها و سلایق مختلف حضور دارند و خوشبختانه یک فضای رقابتی در این حوزه انتخابیه شکل گرفته است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه افزود: مجریان انتخابات باید از رأی مردم به عنوان حق الناس، حفاظت و حراست کنند و در فرایند برگزاری انتخابات کاملاً بی طرف باشند و هیچکس حق استفاده از جایگاه و امکانات دولتی به نفع هیچ نامزدی را ندارد.

شعبانی از تلاش شبانه روزی برای تقویت سلامت انتخابات خبر داد و تاکید کرد که مدیریت ارشد و ستاد انتخابات استان از هر اقدامی که به ارتقای سلامت و امنیت دور دوم انتخابات کمک کند استقبال می‌کنند و به به عنوان نمونه، تغییر جزئی در برخی مسئولیت‌های شهرستان کرمانشاه هم دقیقاً با همین هدف صورت گرفت.

وی ادامه داد: با تلاش‌های شبانه روزی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، مردم عزیز روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه می‌توانند در آرامش و امنیت کامل پای صندوق‌های رأی بروند و به نامزدهای مورد نظر خود رأی بدهند.

شعبانی تأکید کرد: سرنوشت نامزدها با رأی مردم رقم خواهد خود و همه ما مکلف به اجرای قانون و حراست از آرای مردم هستیم.