۱۲۳ هزار فرصت شغلی در طرح اقتصاد مقاومتی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد زهرایی در اجلاسیه جهادگران و اقتصاد مقاومتی که ظهر پنجشنبه به مناسبت هفته بسیج سازندگی در شیراز برگزار شد گفت: جنگ میان محور مقاومت و محور شیطانی استکبار و صهیونیسم در واقع جنگ میان حق و باطل است و عملیات وعده صادق نیز به عنوان نمودی از این نبرد، به مثابه شلیک از قلب جبهه حق به قلب تاریک و خبیث جبهه باطل بود.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به نقش بارز حلقههای میانی در بیانیه گام دوم انقلاب گفت: بسیج سازندگی دقیقاً دارای همین کارکرد یعنی حلقه واسط و حلقه میانی است و به خوبی توانسته نقش حلقه میانی بین مردم و حاکمیت یا امام و امت را بر عهده بگیرد.
فارس در اجرای پروژههای محرومیتزدایی سرآمد استانهای کشور است
وی با بیان اینکه بسیج به سبب شبکهسازی قوی مویرگی خود توانسته گامهای خوبی در حوزههای گوناگون بردارد گفت: تعامل بسیار خوبی بین سازمان بسیج سازندگی و دولت سیزدهم وجود دارد که این امر سبب تسریع در خدماترسانی به مردم به ویژه محرومان شده است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور بیان کرد: در این میان فارس در محرومیتزدایی به ویژه توزیع خدمات و آبرسانی به مناطق محروم و انجام اقدامات عمرانی، درمانی و … در مناطق محروم سرآمد دیگر استانهای کشور است.
سردار زهرایی افزود: این امر به سبب وجود فرماندهی جهادی در رأس مدیریت اجرایی استان و در سپاه فجر فارس است و دلیل دیگر آن نیز وجود مردمانی با روحیه جهادی در استان فارس است که سبب پیشرفت پروژههای سازندگی در فارس شده است.
وی با بیان اینکه فارس در زمینه تعامل میان دولت و سپاه با هدف خدمت به مردم، الگویی برای تمام کشور است گفت: در سال گذشته ۲۰ هزار پروژه محرومیتزدایی به همت بسیجیان و جهادگران با همکاری دولت و سازمان بسیج سازندگی در قالب «طرح جامع محرومیتزدایی مردم پایه» انجام شد.
وی افزود: ایجاد ۱۲۳ هزار فرصت شغلی در طرح اقتصاد مقاومتی، آبرسانی به ۱۷۰۰ روستا در طرح مشترک با آبفای روستایی، اجرای ۷۰۰ کیلومتر جاده بین مزارع، اجرای ۷۰۰ طرح آبخیز تا جالیز، احداث یا اتمام ۲۳ هزار مسکن مددجویی کمیته امداد بخشی از خدمات صورت گرفته در سال ۱۴۰۲ است.
فعالیت گروههای جهادی با زبان هنر منعکس شود
مسؤول سازمان بسیج سازندگی کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه اثرگذاری هنر و رسانه بیشتر از هر چیزی است خواستار انعکاس هنرمندانه فعالیتهای گروههای جهادی به عنوان مطالبه رهبر انقلاب شد.
وی در خصوص برپایی چهارمین جشنواره ملی جهادگران و اقتصاد مقاومتی در سال جاری نیز گفت: دبیرخانه این جشنواره ۳۰ هزار اثر از ۱۰ قشر و ۳۲ استان دریافت کرد و ۷۰۰ اثر فاخر انتخاب شد و شنبه نیز آِیین پایانی این جشنواره با حضور مسئولین کشوری و لشکری برگزار میشود.
در حاشیه این مراسم ۱۰۰ دستگاه تانکر آب شرب ویژه عشایر فارس جهت تسریع و تسهیل در آبرسانی به این قشر شریف اهدا شد.
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